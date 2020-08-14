基隆輕軌規劃方案基隆市府無法接受 應北北基3首長再談

基隆輕軌目前規畫未來完工後台鐵不進基隆火車站引發爭議，針對今天聯合報報導「基隆輕軌綜合規畫期末報告上月已完成」，基隆市政府交通處長李綱表示，基隆輕軌捷運規劃案並未定案，基隆市政府仍有很多意見，且還未和基隆市、台北市、新北市3位市長談過的方案，不可能通過。

李綱指出，目前規劃單位提出的方案，無論是速度、轉乘等問題，基隆市政府仍無法接受，正和規劃單位反映，應提出更好的方案，希望規劃單位找北北基三位首長一起談整個首都圈軌道建設的整體規劃。

另外，各界提出應辦理公聽會的說法，李綱表示，一個還沒有定案、還不成熟的方案，沒有辦法辦理公聽會或說明會，應等方案確定後，才有辦法對外界說明。屆時一定會建議鐵道局辦理說明會，針對市民關心議題作充分說明。