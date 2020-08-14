快訊

最後巡禮！李登輝移靈車隊繞行總統府 李大維率隊致意

警查獲偽三倍券就請雞排？何志偉：我說到做到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆輕軌規劃方案基隆市府無法接受 應北北基3首長再談

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆輕軌規劃方案基隆市府無法接受，應北北基3首長再談。記者游明煌／攝影
基隆輕軌規劃方案基隆市府無法接受，應北北基3首長再談。記者游明煌／攝影

基隆輕軌目前規畫未來完工後台鐵不進基隆火車站引發爭議，針對今天聯合報報導「基隆輕軌綜合規畫期末報告上月已完成」，基隆市政府交通處長李綱表示，基隆輕軌捷運規劃案並未定案，基隆市政府仍有很多意見，且還未和基隆市、台北市、新北市3位市長談過的方案，不可能通過。

李綱指出，目前規劃單位提出的方案，無論是速度、轉乘等問題，基隆市政府仍無法接受，正和規劃單位反映，應提出更好的方案，希望規劃單位找北北基三位首長一起談整個首都圈軌道建設的整體規劃。

另外，各界提出應辦理公聽會的說法，李綱表示，一個還沒有定案、還不成熟的方案，沒有辦法辦理公聽會或說明會，應等方案確定後，才有辦法對外界說明。屆時一定會建議鐵道局辦理說明會，針對市民關心議題作充分說明。

基隆輕軌 火車站

延伸閱讀

首見綠委反對 基隆輕軌綜合規畫再議

【基隆輕軌路5】自家人都不挺 綠委開首槍：火車不進基隆站就反對到底

基隆輕軌換廢台鐵？藍要綠表態 蔡適應： 「不好方案，市長不會接受，我也不接受」

基隆輕軌恐「做掉」台鐵基隆站爭議 蔡適應加入論戰

相關新聞

中科院近日在東部海域試射「無限高」飛彈

漁業署射擊通報公告近日將有4天時間中科院於東部海域試射飛彈，範圍涵蓋整個宜、花、東地區海空域，軍事專家研判可能是「雄風」...

熱氣球商機大 鹿鳴酒店場邊賣店日營3小時業績均逾3萬

台東縣2020台灣國際熱氣球嘉年華7月11日開幕，台東縣政府交通及觀光發展處表示，活動至今有逾70萬人次遊客參與，人潮就...

基隆輕軌規劃方案基隆市府無法接受 應北北基3首長再談

基隆輕軌目前規畫未來完工後台鐵不進基隆火車站引發爭議，針對今天聯合報報導「基隆輕軌綜合規畫期末報告上月已完成」，基隆市政...

「往滑瀑步道2700m」指標救迷路老翁一命 搜救人員送醫

基隆市顏姓7旬老翁昨天與家人到暖東峽谷大菁農場遊玩，他獨自往另外一條山路步道走去，因此失蹤，家人報警搜救，警方和消防隊組...

基隆R線公車連年虧損將停駛、減班 議員促市府收回經營

基隆客運經營的R線公車自101年通車後，規畫為台鐵捷運化接駁公車，搭載民眾到火車站轉乘，因長年虧損原本6條路線只剩4條，...

全台6大潛點、7縣市明串聯清海廢 林右昌潮境潛水下海

基隆市政府與Discovery傳播集團合作，明天在從主場基隆潮境公園，串聯全台6大潛點、7大縣市一同響應，號召千人一同潛...

台東「再造山海部落新美學」 獲選8組出爐

台東縣原民處推「再造山海部落新美學計畫」，徵選8組夢想空間改造及部落工作假期，吸引20組部落團隊報名提案，昨天由縣長饒慶...

基隆幼幼專班增名額 入園率已達33%

基隆市今年公立及非營利幼兒園增加24班，比去年多出522個招生名額。其中2至3歲「幼幼專班」增加13班207個名額，暖暖...

宜蘭水燈節 大活動取消、水燈照放

有百餘年歷史的宜蘭市水燈節本月17日登場，今年受新冠肺炎疫情影響，大型活動取消，以免大量人群聚集，但維持普度祭祀、水燈施...

基隆港2貨櫃硝酸銨 貨主已提領出站

基隆港務分公司表示，今天有2貨櫃硝酸銨進儲於基隆港西19碼頭儲區，貨主已在下午提領出站，目前包含基隆港、台北港及蘇澳港，...

斥資上億元 花蓮80餘年「將軍府」展開歷來最大整修

日據時期日本人在花蓮市美崙溪畔興建一批軍舍，經過80餘年歲月摧折，多數頹敗。花蓮縣政府向中央爭取經費，斥資1億6千萬元委...

草哥老兄弟正濱漁港補破網40年 文化總會頒匠人魂錦旗

基隆市正濱漁港有一對年近80、70歲的「老兄弟」，人稱草哥的莊松雄，他攜手弟弟莊德興在漁港補破網40個年頭，他們漁船興盛...

熱門新聞

硝酸銨貨櫃要求盡速運離 台中港還有20個貨櫃硝酸銨！

斥資上億元 花蓮80餘年「將軍府」展開歷來最大整修

土城金城路口地下水管爆裂 650戶停水24小時

快搶好康！淡海輕軌50元一日券換30倍優惠

嘉義慈濟診所開幕！讓嘉義市醫療資源更豐富

金山區公所小編猝死公祭家屬質疑過勞 侯友宜：從優撫卹

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。