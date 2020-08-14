中科院近日在東部海域試射「無限高」飛彈

漁業署射擊通報公告近日將有4天時間中科院於東部海域試射飛彈，範圍涵蓋整個宜、花、東地區海空域，軍事專家研判可能是「雄風」型相關系列飛彈。對此，中科院與軍方僅表示為年度例行性火砲試射，懇請大家支持國防。

根據射擊通報內容顯示，射擊日期為8月13、14、17、18日共4天，時間為早上9點至10點30分，涵蓋海域從屏東九鵬基地、恆春、綠島、蘭嶼、花蓮至宜蘭外海，彈道高度無限高。

軍事專家表示，依管制範圍看，認為是試射雄風型相關系列飛彈，尤其是雄二E巡弋或雄三飛彈可能性較高，主要從九鵬基地發射出去後，先往東穿越蘭嶼外海，轉彎往北宜蘭方向再來回飛行，才能完整得到相關參數。

據了解，目前都未曾正式曝光的雄二E巡弋飛彈，其量產計畫即將於今年完成，同時將現行600公里射程，提升至1000公里以上，並計畫在明年開始生產射程1000公里以上的增程型雄二E巡弋飛彈，擔任國軍反制最外層的武器。