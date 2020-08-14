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「往滑瀑步道2700m」指標救迷路老翁一命 搜救人員送醫
基隆市顏姓7旬老翁昨天與家人到暖東峽谷大菁農場遊玩，他獨自往另外一條山路步道走去，因此失蹤，家人報警搜救，警方和消防隊組搜救小且找人，到了傍晚，接到顏姓老翁打來，電話中虛弱的表示，我有有看見「往滑瀑步道2700m」的牌子，搜救小組因此鎖定位置找到人，幸好無大礙。
七堵區一名七旬顏姓老翁昨天下午2時，與其妻及友人前往暖東峽谷大菁農場遊玩，正當大家於溪邊遊玩時，顏姓老翁獨自往另外一條步道走去，妻子後發現丈夫許久未歸，發動友人尋找仍找不人，趕緊撥打110求救。
市警第三分局暖暖所所長徐永煌、警員王潛龍至現場協助並，消防局人員也到場組成搜救小組，消防局出動空拍機俯瞰山區及搭配警笛聲搜尋。所幸在昨天近6時，家人接到顏姓老翁打來電話虛弱地表示，有看見往「滑瀑步道2700m」指標。
正當大家找不到老翁行蹤時，他告知位置，讓救援人員燃起希望，查詢到指標位置後，在昨晚6點在一處山路找到顏姓老翁，經目視老翁意識清楚，身上無外傷，能正常與人對談，搜救小組提供糖果及補充水給顏姓老翁食用，並送往基隆長庚醫院治療。
顏姓老翁之妻子見到老公平安找到並且身體健康，頻頻向警消道謝，非常感謝大家的幫忙，先生才可以平安回家。
第三分局提醒民眾，進入山區要注意時間，以免天色昏暗發生危險，並事先確認登山裝備務必要準備充足，如保暖衣物、照明設備、定位設備、飲用水、乾糧等，應請有登山資格的教練或是當地熟識路線的朋友同行，以避免發生危險。
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