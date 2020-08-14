全台6大潛點、7縣市明串聯清海廢 林右昌潮境潛水下海

基隆市政府與Discovery傳播集團合作，明天在從主場基隆潮境公園，串聯全台6大潛點、7大縣市一同響應，號召千人一同潛水下到海底淨海、岸上淨灘，挑戰金氏世界紀錄，體驗什麼是最「廢」的一天。基隆市長林右昌將換上潛水裝、背上氣瓶，親自下海撿垃圾，用行動宣示捍衛大海的決心。

基隆市政府指出，2019年全台海岸線淨灘共清出37噸海洋廢棄物，發現近7成的海廢跟飲食相關，塑膠瓶蓋、寶特瓶、吸管、塑膠提袋、免洗餐具、外帶飲料杯寺名列海廢前十名，海洋逐漸「病入膏肓」。

明天上午9點至下午5點在基隆潮境公園舉辦「Discovery一件好事救海洋」活動，現場還有草地音樂節、綠色無痕市集，不只挑戰最多人撿海廢救海洋，還要挑戰最環保的戶外活動！從水下淨海、陸上淨灘一路到攤位、市集及裝置藝術通通緊扣環保、無塑理念。

主持人是TLC旅遊生活頻道主持人Janet謝怡芬以及李霈瑜，將分享她們的海洋故事。林右昌說，救海洋刻不容緩，此次從基隆開始串連全台，期望讓海洋保育成為全民運動，他將化身守護Keelung（基隆）的K隊長，換上潛水裝、背上氣瓶，親自下海撿垃圾。

現場表演有大霈組成的樂團So-So Heroes，將遊歷世界的生活體驗，化為一首首帶著大自然底蘊、徜徉海洋的生命力及充滿旅人故事的歌曲；樂團界獨特潛力組合Vast & Hazy，用他們所譜寫的歌曲，將人們心中的創傷大聲呼喊釋放後，再復歸平靜；台灣十大獨立樂團之一的「 Mary See the Future 先知瑪莉」，獨特曲風被樂迷封為「躁鬱搖滾」；還有唱紅許多偶像劇歌曲的林凡和以清亮嗓音聞名的女歌手林采欣輪番上陣。

Discovery推出活動限定「海洋公益禮包」，有Discovery時尚棒球帽、TLC海洋風運動毛巾、動物星球後背包，呼應無塑、環保主題，重複使用減少環境負擔，販售的收入扣除成本後將全數捐出給黑潮海洋文教基金會，為拯救海洋出一份力，當天無痕市集所有攤位均不提供一次性餐具，請民眾自備便當盒、飲料杯、購物袋，購買餐點還能享現金折扣，鼓勵民眾減少浪費愛地球，如果真的忘記帶餐具，現場也提供租借服務。

活動詳情臉書搜尋「Discovery一件好事救海洋」或至官網查詢：

https://www.discoverychannel.com.tw/saveocean/