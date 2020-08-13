基隆港2貨櫃硝酸銨 貨主已提領出站
基隆港務分公司表示，今天有2貨櫃硝酸銨進儲於基隆港西19碼頭儲區，貨主已在下午提領出站，目前包含基隆港、台北港及蘇澳港，皆無儲放硝酸銨。
基隆港務分公司指出，今天基隆港中國貨櫃公司儲區危險櫃清單有2筆（貨櫃）硝酸銨進儲於西19碼頭儲區的1A區，經請中櫃公司要求貨主儘速提領出場，已在下午2時前提領出站，基隆港務分公司轄管的港口包含基隆港、台北港及蘇澳港，皆無儲放硝酸銨。
基隆市長林右昌今天出席文化總會「匠人魂」系列影片「草哥的漁網」受訪表示，危險物品若有進關都是請貨主在基隆港岸邊儘速提領，並沒有長久儲存情形。
他表示，環保局並調查基隆市境內是否有使用硝酸銨業者，過去基隆市境內因為有台肥公司，所以有使用硝酸銨，現在並無業者使用，其實市府警覺性還蠻高，包含環保局、消防局和相關單位上週已進行清查，請大家放心。
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