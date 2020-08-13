宜蘭水燈節將登場 因應疫情大型活動取消、照常放水燈

有百餘年歷史的宜蘭市水燈節將於17日登場，今年受新冠肺炎疫情影響，有大批人群聚集可能的大型活動取消，但維持普度祭祀、水燈施放等科儀、蘭陽戲劇團表演和平安米布施也照常舉行。

根據記載，宜蘭水燈節從清道光5年（西元1825年）有「蘭城中元」詩題附註記載以來，至今近200年。每到中元節，整個宜蘭市區內夜市、市場、寺廟等，分街輪普，並在宜蘭河畔施放水燈，曾是全台最熱鬧的中元節活動。

宜蘭城放水燈文化長年來保存傳統中元節蓮花水燈與水燈頭施放的習俗，已被文化部指定登錄為無形文化資產，是宜蘭縣相當重要的民俗文化活動。

主辦單位宜蘭市中元民俗文化推展協進會今天表示，今年水燈節活動將在17日登場，一連4天。首日是會場灑淨及城隍爺出巡，18日（農曆6月29日）下午1時發表科儀，晚間遶境並有水燈法會，接著深夜11時15分在宜蘭河濱公園施放水燈。19日為劇團表演及普度祭祀，20日是平安米布施，地點都在宜蘭城隍廟。

受到疫情影響，以往在舊城區的徒步遶境取消，改成速度較快的車隊遶境，千人點燈和大型法會都取消，原本開放民眾參與的放水燈，今年也限廟方人員才能參加。