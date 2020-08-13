快訊

共軍宣稱南北兩端操演 國防部：有能力捍衛國家主權

確定了！韓國瑜選前之夜將為李眉蓁站台

宜蘭水燈節將登場 因應疫情大型活動取消、照常放水燈

聯合報 / 記者王燕華／宜蘭即時報導
有百餘年歷史的宜蘭水燈節，將於17日展開，一連4天將有科儀、放水燈、車隊遶境、平安米布施等活動。圖／宜蘭市公所提供
有百餘年歷史的宜蘭水燈節，將於17日展開，一連4天將有科儀、放水燈、車隊遶境、平安米布施等活動。圖／宜蘭市公所提供

有百餘年歷史的宜蘭市水燈節將於17日登場，今年受新冠肺炎疫情影響，有大批人群聚集可能的大型活動取消，但維持普度祭祀、水燈施放等科儀、蘭陽戲劇團表演和平安米布施也照常舉行。

根據記載，宜蘭水燈節從清道光5年（西元1825年）有「蘭城中元」詩題附註記載以來，至今近200年。每到中元節，整個宜蘭市區內夜市、市場、寺廟等，分街輪普，並在宜蘭河畔施放水燈，曾是全台最熱鬧的中元節活動。

宜蘭城放水燈文化長年來保存傳統中元節蓮花水燈與水燈頭施放的習俗，已被文化部指定登錄為無形文化資產，是宜蘭縣相當重要的民俗文化活動。

主辦單位宜蘭市中元民俗文化推展協進會今天表示，今年水燈節活動將在17日登場，一連4天。首日是會場灑淨及城隍爺出巡，18日（農曆6月29日）下午1時發表科儀，晚間遶境並有水燈法會，接著深夜11時15分在宜蘭河濱公園施放水燈。19日為劇團表演及普度祭祀，20日是平安米布施，地點都在宜蘭城隍廟。

受到疫情影響，以往在舊城區的徒步遶境取消，改成速度較快的車隊遶境，千人點燈和大型法會都取消，原本開放民眾參與的放水燈，今年也限廟方人員才能參加。

宜蘭市長江聰淵表示，雖然因疫情取消大型活動，但放水燈儀式、平安米布施都會照舊，讓歷史文化資產、習俗得以延續傳承。

有百餘年歷史的宜蘭水燈節，將於17日展開，一連4天將有科儀、放水燈、車隊遶境、平安米布施等活動。圖／宜蘭市公所提供
有百餘年歷史的宜蘭水燈節，將於17日展開，一連4天將有科儀、放水燈、車隊遶境、平安米布施等活動。圖／宜蘭市公所提供

放水燈 遶境 疫情

延伸閱讀

台鐵邊開邊掉零件 邱顯智：聰明用路人閃避技能要滿點

陽明大學十字軍今啟程 24名醫學生將訪視宜蘭近千長者

礁溪老爺驗出諾羅病毒 業者致歉將提供後續協助

宜蘭中元紙錢 171處免費代收

相關新聞

斥資上億元 花蓮80餘年「將軍府」展開歷來最大整修

日據時期日本人在花蓮市美崙溪畔興建一批軍舍，經過80餘年歲月摧折，多數頹敗。花蓮縣政府向中央爭取經費，斥資1億6千萬元委...

草哥老兄弟正濱漁港補破網40年 文化總會頒匠人魂錦旗

基隆市正濱漁港有一對年近80、70歲的「老兄弟」，人稱草哥的莊松雄，他攜手弟弟莊德興在漁港補破網40個年頭，他們漁船興盛...

疫情衝擊！ 台東牧心中秋月餅訂單掛零 年終恐無著落

台東縣私立牧心智能發展中心推出今年中秋節月餅禮盒預購，盼能幫助中心度過難關，未料，5月迄今訂單掛零，員工及18名庇護工廠...

基隆4座日式木造建築列文化資產 各有時代故事等待探訪

基隆要塞司令部校官眷舍整修完成開放參觀，同期日式建築市長官邸、基隆要塞司令官邸也被列為市定古蹟，加上歷史建築七堵火車(前...

基隆幼幼專班增13班207名額 2至3歲幼兒入園比率達33%

基隆市教育處指出，今年公立及非營利幼兒園共增24班，比去年增加522個招生名額。其中2至3歲「幼幼專班」增加13班207...

機車在紅線內側也算違停 開罰沒距離問題

基隆市部分路段因道路狹小，加上有很多電線桿、變電箱在道路兩側，紅線彎來彎去，不僅造成駕駛人困擾，也出現違規停車開單爭議。...

波浪紅線 駕車S行？民眾促危險電桿移除

基隆市西定路靠近安一路口路段，路旁有許多電線桿和變電箱，路側紅線為閃開設施成為波浪狀，不少駕駛人反映電線桿擋右轉視線，也...

愛玩橘／花蓮金針花海 賞花遊程輕鬆看

金針花是夏秋花東縱谷的重要作物，今年花蓮南區玉里鎮、富里鄉的金針花季已展開，民眾除了自駕賞花，兩個在地農會玉溪地區農會、...

好康在這裡／台東飯店中秋禮盒 好吃又好玩

距離中秋節，雖還有一個半月，為搶月餅禮盒市場，台東多家飯店摩拳擦掌，推出優惠，搶早鳥訂單，娜路彎大酒店中秋節禮盒即日起早...

基隆輕軌換廢台鐵？藍要綠表態 蔡適應： 「不好方案，市長不會接受，我也不接受」

基隆輕軌完工後，台鐵列車進不進基隆火車站引發爭議。基隆市議會國民黨團昨天要求民進黨籍立委蔡適應表態，聲稱「輕軌來基隆要把...

花蓮衛生局把關泳池水質 3件不符規定限期改善

炎炎夏日許多人選擇到游泳池運動，水質衛生非常重要。花蓮縣衛生局針對轄內列管公私立游泳池、國際觀光旅館及一般旅館附設游泳池...

卑南女醫師首看診民眾嗨翻 感召男友「一人報到兩人服務」

台東卑南族女醫師賴祐廷，今天在金峰鄉衛生所首次看診，一整天下來雖然不到20位鄉親看診，她卻備感親切，認為在鄉下第一次看診...

熱門新聞

員林風尚人文餐廳悄熄燈 石井屋逆勢操作登場

正妹醫師返鄉服務 男友醫生愛相隨調台東

卑南女醫師首看診民眾嗨翻 感召男友「一人報到兩人服務」

硝酸銨貨櫃要求盡速運離 台中港還有20個貨櫃硝酸銨！

英仙座流星雨極大期未見百顆流星 追星族拍下劃破天際

嘉義市夜間散步新景點 北門車站商圈螢光點燈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。