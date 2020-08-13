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斥資上億元 花蓮80餘年「將軍府」展開歷來最大整修

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市中正路的「將軍府」日式宿舍群，有80多年歷史。記者王燕華／攝影
花蓮市中正路的「將軍府」日式宿舍群，有80多年歷史。記者王燕華／攝影

日據時期日本人在花蓮市美崙溪畔興建一批軍舍，經過80餘年歲月摧折，多數頹敗。花蓮縣政府向中央爭取經費，斥資1億6千萬元委託專業單位修復，美崙溪畔日式宿舍群（又稱將軍府）建築修復工程今天啟動，預計以2年時間修復8幢建物，將是將軍府歷來規模最大的整修。

將軍府位於花蓮市中正橋旁、花蓮憲兵隊對面，是一處木造宿舍聚落，建於1930年代，在日本時代提供花蓮港分屯大隊軍官居住，有獨棟式也有雙併建物，以磚瓦、木造、石灰建造而成，散發濃濃日式風味。

其中最豪華的獨棟建物為大隊長官邸，曾有日本陸軍在花蓮最高指揮官中村三雄大佐居住，因此聚落又被稱為「將軍府」，大隊長官邸也被登錄為縣定古蹟。

花蓮縣府向文化部爭取，獲核定「花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫」2.4億元，其中1.6億元用在將軍府規畫設計及修繕。

縣府文化局長江躍辰說，這次是將軍府歷來最大規模整修，整修的8幢中，1幢是縣定古蹟，另7幢是歷史建物。將由具備古蹟修復經驗的桃園順鼎營造、詹益忠建築師事務所參與整建，預計後年3月完工。

詹益忠建築師事務所設計師葉永韶指出，美崙溪畔日式宿舍群保存情況還算良好，因文資身分不同，修復方式也會不一樣。施工方式預計先從上而下拆解，同時調查屋瓦、梁柱等建材狀況，若狀況良好就會留用，修繕後，再從下而上依原貌修復。

對於將軍府修復完成後的活化計畫，文化局已有規畫。江躍辰表示，已和地主國防部、維護單位花蓮市民生里社區發展協會溝通取得共識，未來兩幢將交由國防部成立軍眷文化博物館、2幢給在地里民使用，兩幢是文創手作坊、一幢會請藝術家駐村，最後1幢做為文化局展場，不會成為蚊子館。

今天開工典禮，包括縣長徐榛蔚、國防部花蓮後備指揮部指揮官李育霖上校、江躍辰、花蓮市長魏嘉賢及多位縣議員、市民代表等共同參與。

花蓮市中正路的「將軍府」日式宿舍群，今天起展開修復工作。記者王燕華／攝影
花蓮市中正路的「將軍府」日式宿舍群，今天起展開修復工作。記者王燕華／攝影
花蓮市中正路的「將軍府」日式宿舍群，今天起展開修復工作。記者王燕華／攝影
花蓮市中正路的「將軍府」日式宿舍群，今天起展開修復工作。記者王燕華／攝影
花蓮市中正路的「將軍府」日式宿舍群展開歷來最大規模整修，今天舉辦開工典禮。記者王燕華／攝影
花蓮市中正路的「將軍府」日式宿舍群展開歷來最大規模整修，今天舉辦開工典禮。記者王燕華／攝影

修復 文化局 建築

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