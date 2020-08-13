新冠肺炎衝擊 智能發展中心月餅訂單一直掛零

受到新冠肺炎疫情衝擊，台東縣私立牧心智能發展中心今年捐款縮水，5月推出的中秋月餅至今訂單掛零。中心主任許秋霞說，牧心23年首次遇到這狀況。

台東牧心智能發展中心除了員工外，庇護工廠有18名喜憨兒，許秋霞擔心捐款縮少，如月餅又賣不好，辛苦工作的喜憨兒恐怕沒有年終獎金。

「疫情的衝擊比尼伯特颱風還嚴重」許秋霞說，受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，上半年捐款減少新台幣400萬元，將近一半，沒想到雪上加霜中秋月餅至今沒訂單。

她說，中秋月餅DM在5月已經寄出去，但是至今訂單還掛零，往年這個時候已有2成訂單，且很多大客戶會主動詢問，提前下單，但今年異常冷清，「這是牧心23年首次遇到」。

許秋霞說，牧心曾因尼伯特颱風月餅訂單受到影響，但當時僅限於台東地區，很快在其他縣市企業及善心人士協助下度過難關，但這次疫情影響的是全球，全面經濟萎縮。

她憂心的說，為維持牧心營運，已動用預備金支應，若到9月中訂單不足，喜憨兒恐發不出年終獎金，期盼大家能幫幫忙。