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草哥老兄弟正濱漁港補破網40年 文化總會頒匠人魂錦旗

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
草哥兄弟檔正濱漁港補破網40年，文化總會頒匠人魂錦旗。記者游明煌／攝影
草哥兄弟檔正濱漁港補破網40年，文化總會頒匠人魂錦旗。記者游明煌／攝影

基隆正濱漁港有一對年近80、70歲的「老兄弟」，人稱草哥的莊松雄，他攜手弟弟莊德興在漁港補破網40個年頭，他們漁船興盛時做到沒眠沒日，做到現在漁業沒落仍堅持這一個難得的手藝，有如漁業一頁發展史，文化總副會長江春男今天頒贈「匠人魂」錦旗。

文化總會匠人魂系列影片第24支「草哥的漁網」即將上線，由一分耕電影製作公司陳冠穎拍攝，主角是在基隆正濱漁港擁有40年手工編織漁網經驗的「草哥」莊松雄以及弟弟莊德興，市長林右昌今天出席在正濱漁港舉辦的發布記者會，並代表因為趕著修補漁網無法出席的草哥兄弟，從文總副會長江春男的受中接下匠人魂錦旗。

莊松雄與莊德興氏兄弟來自宜蘭礁溪，自小隨著家族農務。60年代，海洋漁業正興盛，很多宜蘭人到基隆討生活，草哥莊松雄退伍後，聽聞基隆發展甚好，帶著胞弟北上基隆，落腳正濱漁港，在幾番摸索後，開啟漁網訂製與縫補修復的生活。民國66年，因緣巧合接下漁網老闆的店，草哥就此在基隆落地生根。

「除了手藝功夫深厚，我們有的就是頂真」要織出一張更耐用的漁網，這是不二法門，草哥說當時趕拚漁網修補都是通宵達旦，累了就到閣樓休息，把工作地點的倉庫當房間。靠著自己摸索的功夫加上勤奮配合，讓許多老客戶都會開玩笑說：「草哥，你就活到一百多歲，不然萬一你收起來我們就糟糕了。」

林右昌說，正濱漁港是台灣漁業現代化的起點，感謝文總透過匠人魂影片，用深度且銳利的觀點，呈現台灣漁業的重要發展歷史，透過影片看到草哥的敬業精神，也讓我們體認各行各業都有其重要的價值，職業不分高低貴賤，把工作做好的精神就值得敬佩。

文化總會表示，基隆數百年前就是台灣在大航海時代的重要門戶，在日治時期「正濱漁港」是台灣第一大港，帶動周邊產業興盛，漁網編織業如雨後春筍般蔓延開業，草哥回憶起當年，特別是颱風季節漁船必須進港避風雨，這便是漁網店最忙碌的戰鬥時刻，海上捕魚拼時機、陸上補網拼速度，漁船進港不為休息，而是把握時間修整船上裝備，才能漁獲豐收。

草哥兄弟檔正濱漁港補破網40年，文化總會頒匠人魂錦旗。記者游明煌／攝影
草哥兄弟檔正濱漁港補破網40年，文化總會頒匠人魂錦旗。記者游明煌／攝影
草哥兄弟檔正濱漁港補破網40年，文化總會頒匠人魂錦旗。記者游明煌／攝影
草哥兄弟檔正濱漁港補破網40年，文化總會頒匠人魂錦旗。記者游明煌／攝影
草哥兄弟檔正濱漁港補破網40年，文化總會頒匠人魂錦旗。記者游明煌／攝影
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草哥兄弟檔正濱漁港補破網40年，文化總會頒匠人魂錦旗。記者游明煌／攝影
草哥兄弟檔正濱漁港補破網40年，文化總會頒匠人魂錦旗。記者游明煌／攝影
草哥兄弟檔正濱漁港補破網40年，文化總會頒匠人魂錦旗。記者游明煌／攝影
草哥兄弟檔正濱漁港補破網40年，文化總會頒匠人魂錦旗。記者游明煌／攝影

基隆 正濱漁港 江春男

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