台大行動醫院15日到台東 前院長陳石池領軍義診
台灣大學台東校友會今天宣布，「台大行動醫院」15日開抵台東，由前台大醫院長陳石池領軍義診，同時還舉辦醫學講座。
台大台東校友會表示，校友會與台大醫院合作，邀請前台大醫院院長陳石池，與牙科、復健科、眼科、皮膚科、家醫科、內科等台大名醫於15日上午9時30分至12時30分在台東美術館舉辦聯合義診。
校友會表示，義診陣容龐大宛如台大行動醫院。除急診醫學出身的陳石池，還有台大臨床牙醫學研究所所長陳敏慧、高雄榮總台南分院前院長王志龍、台大眼科廖述朗、陳偉勵、皮膚科林頌然、家醫科程劭儀、台大雲林分院內科職業醫學科杜宗禮、台大復健科潘信良、外科陳永信、牙科林君諺、臨床牙醫研究所陳蓉書。
台大台東校友會表示，活動當天除了義診，還有百媚雙眸大解密–眼睛常見疾病，以及如何擁有健康的牙齒與美麗的笑容等講座。
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