快訊

釣魚台111天的中國艦隊：日本如何面對「尖閣問題」？

政院拍板！18歲「完全成年」 可自辦手機、租屋、結婚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊！ 台東牧心中秋月餅訂單掛零 年終恐無著落

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣私立牧心智能發展中心推出今年中秋節月餅禮盒預購，盼能幫助中心度過難關，未料，5月迄今訂單掛零，員工及18名庇護工廠喜憨兒恐無年終獎金。記者尤聰光／攝影
台東縣私立牧心智能發展中心推出今年中秋節月餅禮盒預購，盼能幫助中心度過難關，未料，5月迄今訂單掛零，員工及18名庇護工廠喜憨兒恐無年終獎金。記者尤聰光／攝影

台東縣私立牧心智能發展中心推出今年中秋節月餅禮盒預購，盼能幫助中心度過難關，未料，5月迄今訂單掛零，員工及18名庇護工廠喜憨兒恐無年終獎金。牧心主任許秋霞說：「疫情衝擊比尼伯特颱風嚴重」。

「牧心現在已是雪上加霜！」許秋霞憂心說，受到疫情衝擊，上班年捐款收入減少400萬元，為維持牧心營運，已動用預備金支應，想不到推出的中秋月餅預購，至今沒有一個訂單，這是牧心23年來首次遇到。

牧心每年中秋節都會推出月餅禮盒，由庇護工廠喜憨兒和員工共同製作，由於品質佳、食材新鮮，廣受好評，吸引不少民間企業及民眾訂購，不過，今年自5月推出以來，竟乏人問津，訂單掛零，讓牧心上下擔憂。

許秋霞表示，往年同期訂單就有2成左右，今年卻還沒有訂單，而中秋月餅的收入，主要是支付員工和庇護工廠上班的喜憨兒年終獎金，若到9月底前訂單不足，恐發不出年終獎金，期盼大家能幫幫忙。

她說，牧心曾因尼伯特颱風，月餅訂單量有受到影響，但當時僅限於台東地區，很快在其他縣市企業及善心人士協助下度過難關，但這次疫情影響的是全台，大家經濟連帶受影響，包括捐款和訂購意願都低了。

牧心每年中秋節都會推出月餅禮盒，由庇護工廠喜憨兒和員工共同製作，由於品質佳、食材新鮮，廣受好評，吸引不少民間企業及民眾訂購。記者尤聰光／攝影
牧心每年中秋節都會推出月餅禮盒，由庇護工廠喜憨兒和員工共同製作，由於品質佳、食材新鮮，廣受好評，吸引不少民間企業及民眾訂購。記者尤聰光／攝影
往年同期牧心中秋月餅訂單就有2成左右，今年卻還沒有一個訂單。記者尤聰光／攝影
往年同期牧心中秋月餅訂單就有2成左右，今年卻還沒有一個訂單。記者尤聰光／攝影

中秋節 尼伯特颱風 月餅

延伸閱讀

6種三眼怪造型！哈根達斯推「玩具總動員」冰淇淋月餅

好康在這裡／台東飯店中秋禮盒 好吃又好玩

身障團體推禮盒 讓愛自中秋來

中秋及國慶日第二波金門加班機 17日9點開放訂位

相關新聞

疫情衝擊！ 台東牧心中秋月餅訂單掛零 年終恐無著落

台東縣私立牧心智能發展中心推出今年中秋節月餅禮盒預購，盼能幫助中心度過難關，未料，5月迄今訂單掛零，員工及18名庇護工廠...

基隆4座日式木造建築列文化資產 各有時代故事等待探訪

基隆要塞司令部校官眷舍整修完成開放參觀，同期日式建築市長官邸、基隆要塞司令官邸也被列為市定古蹟，加上歷史建築七堵火車(前...

基隆幼幼專班增13班207名額 2至3歲幼兒入園比率達33%

基隆市教育處指出，今年公立及非營利幼兒園共增24班，比去年增加522個招生名額。其中2至3歲「幼幼專班」增加13班207...

機車在紅線內側也算違停 開罰沒距離問題

基隆市部分路段因道路狹小，加上有很多電線桿、變電箱在道路兩側，紅線彎來彎去，不僅造成駕駛人困擾，也出現違規停車開單爭議。...

波浪紅線 駕車S行？民眾促危險電桿移除

基隆市西定路靠近安一路口路段，路旁有許多電線桿和變電箱，路側紅線為閃開設施成為波浪狀，不少駕駛人反映電線桿擋右轉視線，也...

愛玩橘／花蓮金針花海 賞花遊程輕鬆看

金針花是夏秋花東縱谷的重要作物，今年花蓮南區玉里鎮、富里鄉的金針花季已展開，民眾除了自駕賞花，兩個在地農會玉溪地區農會、...

好康在這裡／台東飯店中秋禮盒 好吃又好玩

距離中秋節，雖還有一個半月，為搶月餅禮盒市場，台東多家飯店摩拳擦掌，推出優惠，搶早鳥訂單，娜路彎大酒店中秋節禮盒即日起早...

基隆輕軌換廢台鐵？藍要綠表態 蔡適應： 「不好方案，市長不會接受，我也不接受」

基隆輕軌完工後，台鐵列車進不進基隆火車站引發爭議。基隆市議會國民黨團昨天要求民進黨籍立委蔡適應表態，聲稱「輕軌來基隆要把...

花蓮衛生局把關泳池水質 3件不符規定限期改善

炎炎夏日許多人選擇到游泳池運動，水質衛生非常重要。花蓮縣衛生局針對轄內列管公私立游泳池、國際觀光旅館及一般旅館附設游泳池...

卑南女醫師首看診民眾嗨翻 感召男友「一人報到兩人服務」

台東卑南族女醫師賴祐廷，今天在金峰鄉衛生所首次看診，一整天下來雖然不到20位鄉親看診，她卻備感親切，認為在鄉下第一次看診...

164人上吐下瀉指向「諾羅病毒」 礁溪老爺發道歉聲明

日前百餘人在礁溪老爺酒店用餐後上吐下瀉，身體不適乙案，宜蘭縣衛生局今(8/12)日檢驗報告顯示「環境檢體、食品與飲用水檢...

花東鐵路雙軌化通過環評 將首度建立「鐵路殺」資料

環評大會今天通過花東鐵路雙軌電氣化計畫，交通部鐵道局預估可提升運量及減少誤點機率，待綜合規畫核定後，預計七年完工。由於花...

熱門新聞

黎巴嫩爆炸化肥原料「硝酸銨」 台灣三大港區也有

正妹醫師返鄉服務 男友醫生愛相隨調台東

員林風尚人文餐廳悄熄燈 石井屋逆勢操作登場

注意！台南一口氣新增8支測速桿估9月啟用 全市達百支

卑南女醫師首看診民眾嗨翻 感召男友「一人報到兩人服務」

台中大里復水「跳票」！停水超過24小時 水公司漏夜測漏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。