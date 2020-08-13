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疫情衝擊！ 台東牧心中秋月餅訂單掛零 年終恐無著落
台東縣私立牧心智能發展中心推出今年中秋節月餅禮盒預購，盼能幫助中心度過難關，未料，5月迄今訂單掛零，員工及18名庇護工廠喜憨兒恐無年終獎金。牧心主任許秋霞說：「疫情衝擊比尼伯特颱風嚴重」。
「牧心現在已是雪上加霜！」許秋霞憂心說，受到疫情衝擊，上班年捐款收入減少400萬元，為維持牧心營運，已動用預備金支應，想不到推出的中秋月餅預購，至今沒有一個訂單，這是牧心23年來首次遇到。
牧心每年中秋節都會推出月餅禮盒，由庇護工廠喜憨兒和員工共同製作，由於品質佳、食材新鮮，廣受好評，吸引不少民間企業及民眾訂購，不過，今年自5月推出以來，竟乏人問津，訂單掛零，讓牧心上下擔憂。
許秋霞表示，往年同期訂單就有2成左右，今年卻還沒有訂單，而中秋月餅的收入，主要是支付員工和庇護工廠上班的喜憨兒年終獎金，若到9月底前訂單不足，恐發不出年終獎金，期盼大家能幫幫忙。
她說，牧心曾因尼伯特颱風，月餅訂單量有受到影響，但當時僅限於台東地區，很快在其他縣市企業及善心人士協助下度過難關，但這次疫情影響的是全台，大家經濟連帶受影響，包括捐款和訂購意願都低了。
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