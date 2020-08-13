基隆4座日式木造建築列文化資產 各有時代故事等待探訪

基隆要塞司令部校官眷舍整修完成開放參觀，同期日式建築市長官邸、基隆要塞司令官邸也被列為市定古蹟，加上歷史建築七堵火車(前)站，這些老宅已依古法復舊，各有故事，散發不同的建築風情。

基隆要塞司令部校官眷舍位在中正路公車處旁，7日起開放參觀。市府觀光及城市行銷處呼應基隆城市發展脈絡及歷史，在校官眷舍設置3件藝術裝置作品，參觀時間是周三到周五下午1到5點，周六、日上午10點到下午5點，周一、二休館。

市長官邸位在中正區中正路261號，2006年指定為古蹟。這棟建物從日據時期到光復後，使用者有別，但建築及環境特徵大致維繫大沙灣一帶遊憩勝地獨棟建築美感。市府整修完工後曾開放民眾自由參觀，今年因為爆發疫情暫停開放，只接受預約參觀。

隔著中正路與基隆要塞司令部校官眷舍對望的「李宅」，原為日據時代流水偉助社長住家，光復後曾為要塞司令部官邸，日式木造結構用材質優，規模及空間形式也相當完整，2006年被指定為古蹟。

從中正路入口拾級而上，階梯兩旁欄杆、圍牆都採用日治中、後期流行的洗石子裝飾及幾何造型。通過大門和幽雅別致的日式庭園，踏入玄關的情境塑造，充分表現日本禪道精神觀。文化局發包修復要塞司令部官邸已在驗收階段，尚未開放民眾自由參觀。