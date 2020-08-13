基隆幼幼專班增13班207名額 2至3歲幼兒入園比率達33%

基隆市教育處指出，今年公立及非營利幼兒園共增24班，比去年增加522個招生名額。其中2至3歲「幼幼專班」增加13班207個名額，暖暖區更是全區的公立幼兒園100%設置「幼幼專班」。基隆市2至3歲幼幼專班共提供442個收托名額，完整銜接托嬰中心231名嬰兒的入園需求，使基隆市2歲幼兒入園比率達到33%的入園指標。

每年都很搶手的基隆市公立及非營利幼兒園招生登記，5月已完成報名，2歲幼兒入園比率達33%，市府近年來努力推動各小學全面附設幼兒園，目前暖暖區已經達標，其他各區也在努力中，期許減輕青壯家庭的教育負擔。

教育處指出，今年本市公立及非營利幼兒園共增24班，比去年增加522個招生名額。其中2至3歲「幼幼專班」就增加13班207個名額，暖暖區更是全區的公立幼兒園100%設置「幼幼專班」，基隆市2至3歲幼幼專班共提供442個收托名額，完整銜接托嬰中心231名嬰兒的入園需求。

為因應幼幼專班增班，教處今年度甄選錄取47名新進教保員，昨特別在長樂國小附設幼兒園舉辦「新進教保員研習」，共有76名教師與教保員參加。

教育處長林祝里表示，長樂國小附幼設計2歲至3歲幼幼班教學課程，搭配學習區自行製作符合幼兒年齡發展的教玩具，曾獲全國教學創新KDP國際認證獎」特優肯定，商請附幼老師巫岱玶與莊素珍分享學習環境如何規劃。

「幼幼班的第一天開學，怎麼準備？會不會哭成一團？2歲到3歲幼兒的一日作息怎麼安排？幼兒想媽媽了怎麼辦？」，這些都考驗幼兒園老師的功力。教育處特別邀請台北市立大安幼兒園的呂慧鈴園長，協助教保服務人員了解2歲至3歲幼兒的生理與心理發展，從實務案例中分享探討分離焦慮如何處理、親師溝通怎麼進行、以及開學的第一天，如何吸引幼兒注意。