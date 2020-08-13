機車在紅線內側也算違停 開罰沒距離問題

基隆市部分路段因道路狹小，加上有很多電線桿、變電箱在道路兩側，紅線彎來彎去，不僅造成駕駛人困擾，也出現違規停車開單爭議。有騎士認為停車距紅線已超過1公尺，也不影響交通，卻被開罰單。警方則表示，紅線內外停車都屬違規，並無距離多少公尺的問題。

西定路靠近安一路的路段因為有5處電線桿和變電箱，原本的紅線繞著劃設，如同波浪。類似情況在基隆不少，如南榮路也有類似現象，紅線凸出會出現較寬空隙，有的超過1公尺，甚至可以擠進1輛汽車停放，不時有人停車。

西定路臨近市場，不時有機車臨時停放。林姓機車騎士昨天把機車停在紅線外，距紅線足足有1公尺以上，他曾看到網路有人聲稱並不違規，只要未停紅線就合法，但最後依然被開單告發。

「紅線就是不可違停」交通隊副隊長吳誌權表示，只要停在紅線道路範圍都屬違規，未分內外或距離多少公尺，有民眾誤以為離紅線1公尺不算違規純屬錯誤傳言，一旦取締都會告發，不能盡信，即使大到可停進1輛車的空間，也不能停車。