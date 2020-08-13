波浪紅線 駕車S行？民眾促危險電桿移除

基隆市西定路靠近安一路口路段，路旁有許多電線桿和變電箱，路側紅線為閃開設施成為波浪狀，不少駕駛人反映電線桿擋右轉視線，也要閃彎曲的紅線，行車很危險。議員接獲反映請台電盡快讓設施下地，讓紅線變直。

台電基隆區營業處人員指出，要先找到合適土地才有辦法下地移除電桿。市府交通處及交通隊則表示，紅線及號誌桿依現場環境設置，才無法畫成一直線，將努力協調移除電桿。

有駕駛人說，一般紅線都是直線，這路段紅線歪七扭八很難適應，難道不能畫直的嗎？而且要右轉安一路的車很容易被電桿擋住視線，易生事故，希望可以改善。

議員莊敬聖表示，西定路口波浪狀的紅線已讓他接獲很多駕駛人投訴，路口常見機車為了求快從電線桿、變電箱縫隙中穿越，增加不少危險。他建議將西定路口紅線拉直，設法把電線桿下地。

莊敬聖說，西定路與安一路口一直是交通繁忙路口，通勤通學時間又鄰近安樂市場，交通流量大，他要求台電先評估移除電桿下地，讓路口寬闊減少阻擋行車視和動線，再由交通處評估號誌桿移置作業，清空路口，才能讓行人與行車有安全的路口。

副議長林沛祥表示，紅線畫波浪狀讓人難適應，電線桿影響視線干擾駕駛人，要設法淨空，台電和市府要想辦法改善，不做不會怎樣，但做了就有功用。