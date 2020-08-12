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花蓮衛生局把關泳池水質 3件不符規定限期改善
炎炎夏日許多人選擇到游泳池運動，水質衛生非常重要。花蓮縣衛生局針對轄內列管公私立游泳池、國際觀光旅館及一般旅館附設游泳池、學校游泳池等進行水質檢驗，今年1至7月已抽驗127件，其中3件檢出生菌數及大腸桿菌與規定不符，已輔導業者限期改善，複查後合格。
花蓮縣衛生局長朱家祥表示，水質檢驗項目包含自由有效餘氯、pH值、生菌數及大腸桿菌等，水質檢驗標準為總菌落數（生菌數）應小於500個／毫升，及大腸桿菌應不得檢出；如業者未落實池壁刷洗及換水並加強水質過濾與消毒，則易導致生菌數超標或驗出大腸桿菌。
若添加過量含氯成分消毒藥劑，易造成泳客皮膚紅腫刺痛，衛生局呼籲業者，除應做好泳池清潔及殺菌管理，更應落實自主水質檢測並記錄，掌控水質衛生狀況。
另外，因天氣炎熱，各種病原微生物繁殖迅速，許多傳染病也可能透過游泳而傳播，常見的傳染病，包括紅眼症、耳朵發炎、病毒性上呼吸道感染、腸胃道及皮膚病等。衛生局提醒，享受游泳戲水時，應做好個人衛生與預防措施，包括戴蛙鏡、泳衣及泳帽，若游泳過程中有任何不適，請立即離池並通知救生員。
疫情警報尚未解除，朱家祥指出，泳客出入公共游泳場所，請落實防疫新生活運動，配合測量體溫，若體溫超過攝氏37.5度或有咳嗽、呼吸急促等症狀，應儘快就醫並做好個人防護，也請配合實名登記措施。進入水池前務必先淋浴清潔身體及卸妝，有塗抹防曬乳液者請勿下水，做好個人衛生，以維護水質清潔。
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