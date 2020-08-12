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陽明大學十字軍今啟程 24名醫學生將訪視宜蘭近千長者

聯合報 / 記者王燕華／宜蘭即時報導
陽明大學醫學生組成的「陽明十字軍」，今天啟程，到宜蘭市為長輩服務。圖／陽大醫院提供
陽明大學醫學生組成的「陽明十字軍」，今天啟程，到宜蘭市為長輩服務。圖／陽大醫院提供

國立陽明大學24名醫學系學生攜手陽明大學附設醫院，今天起以5天時間走訪宜蘭市3里，挨家挨戶關懷65歲以上的長輩們，為里民作簡易健康檢測，也宣導健康觀念，預計拜訪近千人，關懷長輩們的身心健康。

這群「陽明大學十字軍」的生力軍都是醫學系學生，利用暑假期間，到宜蘭市服務。昨天啟程儀式，以奉祀岳飛的宜蘭市碧霞宮為起點，並以「岳母刺字」的精神，由陽大醫院院長楊純豪、宜蘭市長江聰淵、宜蘭縣衛生局長徐廼維及國立陽明大學教授周碧瑟，在隊員隊服背後寫下嘉勉的字句。

陽大醫院表示，這項活動今年邁入第9年，讓這群未來的醫護人員，提早接觸社區並學習與長輩們的應對之道。

過去8年，陽明十字軍已完成對宜蘭市長輩們的全面訪視，更從3年前開始，進行健康情形追蹤。陽大十字軍追蹤發現，宜蘭地區因高齡化，長者罹患慢性病數量比率持續上升，有八成五罹患一種以上的慢性病，更有近六成的長輩至少患有兩種以上慢性病。

陽大醫院據出發展出不同類型的健康促進及長照服務，並獲核准成立「社區整體照顧服務體系A級據點」，3年前成立健康促進中心，今年更奉核成立小規模多機能服務中心，提升對社區長者的服務。

今年陽明十字軍的暑期下鄉訪視從今天起展開，一直到16日為止，24名隊員將前進中山里、北門里及西門里，預計拜訪731戶共939位長輩，提供相關服務。

陽明大學醫學生組成的「陽明十字軍」，今天啟程，到宜蘭市為長輩服務。圖／陽大醫院提供
陽明大學醫學生組成的「陽明十字軍」，今天啟程，到宜蘭市為長輩服務。圖／陽大醫院提供

慢性病 衛生局 醫護人員

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