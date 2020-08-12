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基隆輕軌爭議 蔡適應：不好的方案市長和我都不會接受

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆輕軌爭議，蔡適應：不好的方案市長和他都不會接受。圖／蔡適應辦公室提供
基隆輕軌爭議，蔡適應：不好的方案市長和他都不會接受。圖／蔡適應辦公室提供

有關基隆輕軌爭議，國民黨基隆市議會黨團今天召開記者會，向立委蔡適應喊話，要求表能支持還是反對。蔡適應今天下午回應表示，軌道建設競合待交通部整合三縣市意見，但他表明，不好的方案，市長不會接受，他也不會接受，依照大眾捷運法，公聽會是必備法定程序，綜合規劃送交通部前一定要開，基隆人的權益不能被犧牲是他的最大考量。

針對基隆輕軌完工後台鐵將不進基隆火車站爭議，國民黨基隆市議會黨團今天召開記者會，向立委蔡適應喊話，要求對基隆輕軌的態度表能，到底是支持還是反對，應讓市民清楚了解。國民黨基隆市議黨團書記長張芳麗說，「輕軌來到基隆要要把台鐵廢除，基隆人一定會起義」。

蔡適應說，對於近日基隆輕軌規畫議題，運量、通勤時間、轉乘便利性、票價費用、施工期間接駁配套等等，都是市民最關心的事情，基隆人的權益不能被犧牲是他的最大考量。

蔡適應表示，規畫單位目前正進行高鐵延伸宜蘭規劃，一旦通車後，將根本性改變用路人對東部幹線的需求，因此八堵以南台鐵路線容量將會有重新分配的可能，屆時設計基隆輕軌作為疏解東部幹線運量的出發點是否仍然存在。

再加上，7月底北捷民生汐止線通過環評，路線競合之下如何有效運用資源？時至今日，綜合規劃與先前可行性評估內容差異日益浮現，但這些全都是必需考量的重點，不應受到有心人士輿論操作，惡意簡化為基隆車站的改變而已。

蔡適應還說，基隆輕軌路線設計尚涉及北五堵研發新市鎮、六堵地區開發關係，在在都要整合北北基三縣市政府意見，才能取得共識，一旦有確認方向，他會盡速要求召開公聽會，向民眾說明最新情況。

蔡適應指出，不好的方案，市長不會接受，他也不會接受，依照大眾捷運法第10條，公聽會是必備法定程序，綜合規劃送交通部前一定要開，他也要求，不會只開一場，要分區，也務必要安排在通勤族能參加的晚上或假日，並依大眾捷運法第12條，確保公聽會當中，民眾相關意見納入最後送審報告。

基隆輕軌 蔡適應 捷運

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