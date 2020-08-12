百年水稻之鄉 花蓮鄉鎮稻米達人出爐

花蓮玉里鎮百年前就以種植稻米為主，兩期稻作面積達6500公頃，是台灣單一行政區中最大的水稻生產區，農會今天舉辦109年一期台灣稻米達人鄉鎮冠軍賽並頒獎。

玉里、卓溪地區稻米競賽共有21名農友參賽，分為台灣好米組、有機米組，由專家學者經「田間檢查」後進入第二階段－外觀判定及食味官能評比的農友共有20人。

再經過規格分析後，分別為好米組11人、有機米組5人，共16人入圍。參賽品種有台稉2號、台稉16號、高雄147號、台南16號等，上午在農糧署東區分署與農業改良場專業人士的評比後，分別由李宗勳、楊朝富奪冠，將代表玉溪地區農會出戰農糧署主辦的台灣稻米達人冠軍賽全國賽。

已連續第二年拿到有機米組比賽冠軍的楊朝富會後受訪表示，他在縣道193線旁的德武部落種植水稻13公頃，其中不到1公頃轉為有機種植，花費更多心血，病蟲害嚴重時不能噴灑農藥，只能靠有機資材防治；能夠種出好品質的米，要感謝種稻一輩子的父親指導。

玉溪地區農會總幹事蔡宗翰表示，今年閏4月，導致當時稻米受寒害，5月又碰上豪雨，但農民用心照顧，維持一定品質。去年楊朝富也進入全國賽，由於賽制的關係，必須等各地比賽完才開始舉辦全國賽，而各地區收割時間不一，讓米的品質風味有差，這對先收割的花蓮農友不盡公平。

另外，光豐地區農會今天也舉辦同樣的比賽，稻米冠軍由楊金財獲得。他民國99年以「小地主大佃農」計畫承租20多公頃農地，種植台稉2號，10年磨一劍，年年參賽，今年終於拿到冠軍，將代表光復鄉參加全國大賽，興奮之情溢於言表。