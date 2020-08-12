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太魯閣山月吊橋開放就額滿 太管處：將逐步增額

中央社 / 花蓮縣12日電

太魯閣國家公園最新景點山月吊橋今天正式啟用，網路預約系統月初開放後，目前可報名梯次全數額滿。太管處指出，會逐步增加開放人數，未來名額可望增至每日1200人。

山月吊橋上午舉行啟用剪綵典禮，內政部次長邱昌嶽、營建署長吳欣修、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、花蓮縣長徐榛蔚出席，並由太魯閣族耆老為新吊橋祈福。邱昌嶽表示，行政院長蘇貞昌去年公布開放山林的政策方向，以透明的公開資訊，盤點及整理步道、山屋，將山林還給人民。

邱昌嶽指出，山月吊橋重建除了提升旅遊品質及安全性，也希望分流遊客到布洛灣遊憩區，吊橋歷史悠久，過去日治時期是太魯閣族人的重要道路，具有歷史意義，重新開放後，有如站在太魯閣族巨人的肩膀上，眺望立霧溪及太平洋，未來會繼續提升相關設施整建。

太管處長游登良表示，山月吊橋開放初期，民眾需提前3至14天前在官網報名，試營運期間網路報名狀況踴躍，未來會逐步開放名額至每梯次1200人，也會持續規劃鄰近的巴達岡、錐麓古道等步道整建可能性，建置完整步道系統。目前試營運階段須網路預約解說，每日限額800人、分4梯次，系統開放預約至26日已全部秒殺。

山月吊橋橫跨立霧溪，橋長196公尺、寬2.5公尺，距離溪谷153公尺，吊橋南、北岸都有觀景平台，站在橋面上可一覽燕子口峽谷、布洛灣台地與壯闊山景，感受強勁的「峽谷風」，輪椅及嬰兒車都可以暢行無阻。

山月吊橋位在布洛灣遊憩區，最早建於日治時期，中橫公路開通後取代吊橋功能，吊橋逐漸毀損，雖曾多次嘗試重建，都因工程太過困難未能完成。時隔多年，總算順利重建第4代山月吊橋，從規劃設計到施工階段，分別獲107年度公共工程金安獎、108年的公共工程金質獎肯定。

吊橋 太魯閣族 行政院

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