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礁溪老爺疑食物中毒案 相關人體驗出諾羅病毒

中央社 / 宜蘭縣12日電

宜蘭礁溪老爺酒店自助餐廳月初傳出疑似食物中毒案，至少有164人通報不適。宜蘭縣衛生局今天表示，經相關人體檢驗後驗出諾羅病毒，但中毒確實原因還需再嚴謹調查。

礁溪老爺酒店自助餐廳8月初傳出疑似食物中毒案，餐廳配合宜蘭縣衛生局指示，已從5日起暫時停業。

宜蘭縣衛生局統計，這起事件至少共有旅遊團等旅客164人發生噁心、嘔吐及腹瀉等疑似食物中毒症狀，其中有92人有就醫史，部分相關檢驗報告上午出爐。

衛生局表示，事發後採集餐廳刀具、砧板等環境檢體，還有食品及飲用水等檢體共9件，檢驗結果為陰性，另外還有其他還在檢驗中；但從部分消費者與員工的人體檢體驗出諾羅病毒為陽性，因尚未找出直接因果關係，且牽涉到後續理賠，中毒確實原因還需再嚴謹調查。

衛生局指出，由於食物中毒的確實原因尚在調查中，將待衛生福利部疾病管制署流行病學調查結果報告確定後，才能論斷，最快10月上旬出爐；若確認這起案件與食物調查具有因果關係，將對業者依違反食品安全衛生管理法處辦。

此外，衛生局已要求業者加強員工健康管理、手部衛生管理及落實餐飲製備的衛生管理，並改善所有建議事項後，才能復業。縣府消保官目前也持續與業者協調相關退費賠償機制，要求業者應本企業經營者的責任建立處理機制，以從寬、從速的態度，受理消費者申訴案件。

對此，礁溪老爺酒店表示，部分人體驗出諾羅病毒後，為慎重起見仍請相關員工立即返家休息，並在復工後暫時調離供膳場域，館內公共空間也於8月5日第一時間全面性環境消毒。

礁溪老爺酒店指出，目前雖尚未能追溯病毒感染源頭，但對於未能確實提供安全無虞的度假環境，造成消費者身體不適，致上最大歉意。為表達歉意並儘速彌補，礁溪老爺已陸續聯繫因此事件受影響的消費者，並配合縣府要求，從寬、從速進行慰問及後續協助。

衛生局長徐迺維表示，諾羅病毒主要透過糞口傳染，高峰期為每年11月至隔年3月，且只要極少的病毒量就可致病，所以食品從業人員務必做好自主管理，並遵循以肥皂洗手、食品及器具應徹底清洗及加熱、加強相關從業人員健康管理及環境衛生。

衛生局 中毒 諾羅病毒

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