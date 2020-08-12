如為輕軌廢台鐵 國民黨基隆議會黨團：基隆人一定起義

針對基隆輕軌完工後台鐵將不進基隆火車站爭議，國民黨基隆市議會黨團今天召開記者會，向立委蔡適應喊話，要求對基隆輕軌的態度表能，到底是支持還是反對，應讓市民清楚了解。國民黨基隆市議黨團書記長張芳麗說，「輕軌來到基隆要要把台鐵廢除，基隆人一定會起義」。

出席的議員張淵翔、連恩典、何淑萍、俞叁發、呂美玲、秦鉦、莊敬聖、韓世昱、江鑒育等輪番發言，表明台鐵不進基隆火車站無法接受，指基隆沒有高鐵、捷運，忍痛接受輕軌，如今卻要用台鐵來換，絕不接受。

國民黨基隆市議會黨團書記長張芳麗表示，針對引發基隆民眾熱議的輕軌規劃議題，已經2周過去了，蔡立委只對外宣稱，他會要求交通部舉辦的公開說明會仍然沒有下文，請問交通部的說明會到底要拖到什麼時候？就算蔡適應委員不處理基隆民眾在意的問題，國民黨團也會透過黨籍立委，直接要求交通部對基隆市民說清楚輕軌案最新規劃內容。並請問蔡適應立委對基隆輕軌的態度，到底是支持還是反對？

議員張淵翔表示，自從基隆輕軌將可能影響台鐵基隆站存廢的消息傳出後，在地方引發高度的關注，但相關單位卻始終不把目前規劃的內容向民眾說明清楚，地方推給中央，中央交通部到現在卻還是「沈默不語」，任由基隆民眾的心繼續惶惶不安。

議員呂美玲說示，基隆民眾對輕軌規劃的不滿，在網路上各大版上的留言顯示的很清楚，可以用「民怨沸騰」來形容，但整個事件從發生到現在為止，基隆的區域立委除了表示會協調交通部來基隆說明之外，完全沒有針對基隆輕軌做過其他任何的表示，似乎基隆的「民怨沸騰」和他一點關係都沒有。

議員連恩典指出，如果到時候交通部做出的最終規劃，不被基隆市民所接受時，蔡立委的立場會是站在基隆民眾這邊，還是幫忙交通部強行推動輕軌？另一方面，蔡立委對目前輕軌的規劃難道沒有任何立場，一定要等到期末報告後才願意表態嗎？

議員何淑萍表示，要求交通工具「快速」、「穩定」、「便利」是連國中生都知道的事情，而這也是蔡立委對於基隆輕軌議題，目前唯一的制式化回應，期待蔡立委能夠重視基隆民眾的心聲，真心捍衛基隆通勤族權益。不接受用台鐵換輕軌。