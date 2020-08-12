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礁溪老爺爆發百餘人疑食品中毒案 檢體驗出諾羅病毒

礁溪老爺驗出諾羅病毒 業者致歉將提供後續協助

聯合報 / 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣礁溪老爺疑食品中毒案，部分人體檢體驗出諾羅病毒，業者今天發出聲明致歉。圖／宜蘭縣衛生局提供
宜蘭縣礁溪老爺疑食品中毒案，部分人體檢體驗出諾羅病毒，業者今天發出聲明致歉。圖／宜蘭縣衛生局提供

宜蘭礁溪老爺疑似食品中毒案造成至少164人身體不適，衛生局今公布部分檢驗結果，人體檢體驗出諾羅病毒。業者第一時間致歉，表示已陸續聯繫並慰問，提供後續協助，也公布多管道聯絡方式，方便消費者聯繫。

礁溪老爺酒店今天發出聲明稿指出，雖目前尚未能追溯病毒感染源頭，但礁溪老爺身為五星級酒店，未能確實提供安全無虞的度假環境，對造成消費者身體不適致上最大歉意。

為表達歉意並儘速彌補，礁溪老爺已陸續聯繫旅客，凡受此事件影響的消費者，檢具住宿或用餐與就醫單據，飯店將陸續聯繫儘速進行慰問及後續協助，消費者亦可透過各種方式聯繫飯店。飯店並公布聯絡方式，電話（03）9886288、（02）25411999、（07）2236117或官方粉絲團訊息或官方信箱service@ch.hotelroyal.com.tw。

對於員工及消費者檢體驗出諾羅病毒，業者指出，員工皆為無症狀，但飯店為慎重起見仍請員工即刻返家休息，亦持續關心安排7天後復工並暫時調離供膳場域，館內公共空間也於8月5日第一時間進行自主全面性環境消毒。

礁溪老爺表示，事發後陸續追蹤消費者狀況，也持續落實環境消毒與自主管理，配合衛生局建議再加強相關措施，包括公共空間清潔消毒、員工落實自我防護措施並建立通報流程等，加強餐飲空間的防疫措施，並在營運現場增加防疫告示。

礁溪老爺強調，在宜蘭經營15年，提供消費者安全無虞的度假環境是他們最重視的，發生此事無論起因為何都需負起責任，對於所有信任礁溪老爺的消費者深感抱歉，所有寶貴意見也都一一詳細閱讀虛心領受，後續也積極配合政府落實環境消毒與人員自主健康管理，懇請持續監督礁溪老爺，必定以最嚴謹的態度加強內部管理並建構安全的度假環境，以不辜負廣大消費者的信任與期待。

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