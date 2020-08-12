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礁溪老爺爆發百餘人疑食品中毒案 檢體驗出諾羅病毒

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礁溪老爺爆發百餘人疑食品中毒案 檢體驗出諾羅病毒

聯合報 / 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣衛生局人員在礁溪老爺疑似食品中毒案爆發後到酒店採集檢體，部分檢驗結果今天出爐。圖／宜蘭縣衛生局提供
宜蘭縣衛生局人員在礁溪老爺疑似食品中毒案爆發後到酒店採集檢體，部分檢驗結果今天出爐。圖／宜蘭縣衛生局提供

礁溪老爺酒店自助餐廳疑似食品中毒案，宜蘭縣衛生局採集環境、人體檢體送驗，部分檢驗結果今天出爐，在員工、消費者人體檢體，都驗出諾羅病毒。衛生局表示，另外還有其他檢體還在檢驗中，食品中毒確實原因還在調查中，將等衛福部疾管署流行病學調查結果報告出爐，再視情況依法裁處。

此案在本月初爆發，經後續疫調追蹤，共造成至少164人有噁心、嘔吐及腹瀉等疑似食品中毒現象，其中92人就醫。

宜蘭縣衛生局當即到酒店採驗，環境檢體包括刀具、砧板、食品及飲用水，另也採集員工、消費者的人體檢體，檢驗是否含有可能汙染食物的菌種及諾羅病羅。

部分檢驗結果今天出爐，環境檢體包括食品、飲用水等，有9件檢驗結果全為陰性，9件尚在檢驗中。但部分人體檢體驗出諾羅病毒為陽性。

衛生局長徐廼維說，將等疾管署流行病學調查結果報告確定後，如果確認和食品調查具有因果關係者，將對業者依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第4款及同法第44條裁處。

另縣府衛生局已要求業者加強員工健康管理、手部衛生管理及落實餐飲製備之衛生管理。

事發後酒店自助餐廳已停業，衛生局表示，業者應針對相關檢驗結果再提送改善計畫，並依食品良好衛生規範準則進行查核，俟改善完成後，才能復業。

宜蘭縣衛生局人員在礁溪老爺疑似食品中毒案爆發後到酒店採集檢體，部分檢驗結果今天出爐。圖／宜蘭縣衛生局提供
宜蘭縣衛生局人員在礁溪老爺疑似食品中毒案爆發後到酒店採集檢體，部分檢驗結果今天出爐。圖／宜蘭縣衛生局提供

衛生局 中毒 酒店

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