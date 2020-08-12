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礁溪老爺爆發百餘人疑食品中毒案 檢體驗出諾羅病毒
礁溪老爺酒店自助餐廳疑似食品中毒案，宜蘭縣衛生局採集環境、人體檢體送驗，部分檢驗結果今天出爐，在員工、消費者人體檢體，都驗出諾羅病毒。衛生局表示，另外還有其他檢體還在檢驗中，食品中毒確實原因還在調查中，將等衛福部疾管署流行病學調查結果報告出爐，再視情況依法裁處。
此案在本月初爆發，經後續疫調追蹤，共造成至少164人有噁心、嘔吐及腹瀉等疑似食品中毒現象，其中92人就醫。
宜蘭縣衛生局當即到酒店採驗，環境檢體包括刀具、砧板、食品及飲用水，另也採集員工、消費者的人體檢體，檢驗是否含有可能汙染食物的菌種及諾羅病羅。
部分檢驗結果今天出爐，環境檢體包括食品、飲用水等，有9件檢驗結果全為陰性，9件尚在檢驗中。但部分人體檢體驗出諾羅病毒為陽性。
衛生局長徐廼維說，將等疾管署流行病學調查結果報告確定後，如果確認和食品調查具有因果關係者，將對業者依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第4款及同法第44條裁處。
另縣府衛生局已要求業者加強員工健康管理、手部衛生管理及落實餐飲製備之衛生管理。
事發後酒店自助餐廳已停業，衛生局表示，業者應針對相關檢驗結果再提送改善計畫，並依食品良好衛生規範準則進行查核，俟改善完成後，才能復業。
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