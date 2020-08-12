台東關山分局防疫升級 進公署量體溫、戴口罩
防疫升級！台東縣關山警分局超前部署，今天起洽公民眾及員警進出分局量體溫、戴口罩，同時所屬各派出所比照辦理。分局長余中義表示，近日境外移入疫情升溫，必須禦敵從嚴無破口整備防範，保障民眾及員警健康安全。
余中義指出，民眾至關山分局暨各派出所洽公時須先經派出所值班員警量體溫、噴酒精消毒，並由值班員警登記洽公民眾基本資料；物流、外送或郵務人員統一在分局玄關交貨，分局將嚴格管制人員進出，減少員警與外界接觸。
此外，在值勤台前設置透明壓克力板，以阻隔口沫噴濺，除此之外，也已選擇及測試完成「異地辦公」處所，若真有疫情發生，能夠讓維護民眾身家性命財產的警察勤務永不間斷，另請民眾進入分局或派出所確實保持社交距離，確保自己及他人健康。
新冠肺炎疫情升級，情勢越加嚴峻，雖防疫升級造成民眾及員警不便，但為了防疫需求，仍請民眾多加配合，也感謝民眾的體諒與包容，希望藉此能將防疫工作達到滴水不漏。
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