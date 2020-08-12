基隆94個社區改造後再生 社規師駐地輔導23日展成果

基隆市社區規劃師駐地輔導計畫以「微笑基隆」為主軸，強化社造精神及民眾參與，引導社區改造空間與市政策略搭配呼應，至今已累積94個社區改造計畫，遍佈基隆各行政區，經社區規劃師駐地輔導後都展現生命力，打造出不同特色。

市府都發處長徐燕興今天表示，基隆市社區規劃師駐地輔導計畫以微笑基隆，強化社造精神及民眾參與，引導社區改造空間與市政策略搭配呼應，至今已累積94個社區改造計畫，遍布基隆各行政區。

今年邁入第五年有22個社區環境改造點，23日將舉辦星光成果派對展現年度成果，下午5時在暖同里民活動中心，透過靜態展覽、職人大賞、辦桌共食、露天影院等趣味互動。基隆市社區規劃師駐地輔導計畫可參閱臉書粉專頁面：https://goo.gl/cAFd5d。

今年累積改造點成果有明顯群聚效應，如暖暖老街改造點群聚、八堵八南社區相互協力、樂一社區協助安樂國小共同提案等，已逐步串起在地行動網絡，形構社區規劃雛型。

樂一社區發展協會理事長羅勇賢，分享從改造社區內關懷據點到跨出關懷據點空間，協同安樂國小一同提案、執行、改造，重新連結社區與學校關係，帶動師生加入生活環境自主營造，並與周邊干城里辦公室，串起「以校園為核心社規串連行動」。

和平社區發展協會理事長洪順發表示，球仔山燈塔就屬社區內，社區內豐富歷史文化景點，具有發展觀光潛力，自主投入改善生活環境及解說據點設施，主動串聯山海散步道，展現社區規劃多樣面貌以及各種生活想像。