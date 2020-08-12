18名小騎士為愛而騎！10天完成近800公里單車環台

大中華婦幼關懷成長協會18名弱勢學童今早騎乘單車從台中市潭子區本願山彌陀講堂出發，挑戰10天完成近800公里的單車環台，沿途行經嘉義、花東、屏東再到基隆，將到偏鄉學校及榮民之家進行7場關懷服務，除了騎乘單車挑戰環島，也一路送愛做公益。

大中華婦幼關懷成長協會與愛熱生命文教基金會共同舉辦2020「愛在台灣、希望無限」親善大使環台公益活動，今天上午在本願山彌陀講堂出發。大中華婦幼關懷成長協會表示，公益活動已連續舉辦8年，每年寒暑假各舉辦一次，今年遇上疫情，舉辦格外有意義，更要堅持續辦，因為新冠肺炎病毒不僅危及人類生命安危、重創經濟，更考驗社福體系的資源與援助。

今年共有18名弱勢學童挑戰近800公里的單車環台，成員年紀最小的為小學三年級，最長的為高中二年級，一行人將行經嘉義、花東、屏東再到基隆，預計21日返回台中。

其中從2016年參與環台至今的小文，目前擔任車隊副隊長，她說，「我已經挑戰7次，騎單車繞了台灣6圈半」，其中最困難的是台東的壽卡段，此路段連續21公里的爬坡，高度約436公尺，又長又陡的爬坡，令她前兩次挑戰都邊騎邊哭，但經過多次挑戰，現在已經可以輕鬆的騎乘此路段。

就讀小四的小宇第一次挑戰環島，他說，協會每個月會進行一次騎車訓練，環島出發前1個月還會進行集訓，每周訓練一次，每次騎乘40至60公里鍛鍊體能，希望可以順利挑戰成功。

除了環島，弱勢學童還兼具當公益親善大使的角色，環台沿途安排7場親善關懷服務，深入偏鄉校園與榮民之家，沿途行經嘉義縣竹崎鄉內埔國小、台南榮譽國民之家、太麻里鄉曙光社區關懷協會、花蓮縣玉里鎮長良國小、花蓮縣立復興國小、基隆市私立博愛仁愛之家及中華新生活社會福利發展促進會，孩子們將為長輩展現活力表演及關懷活動，不僅透過騎車環島挑戰自我，也邊騎車邊做公益。