快訊

貝魯特大爆炸後，黎巴嫩離「失敗國家」還有多遠？

誰借款徐永明300萬元？ 周玉蔻：重量級部長是林佳龍

18名小騎士為愛而騎！10天完成近800公里單車環台

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
大中華婦幼關懷成長協會18名弱勢學童今早騎乘單車從台中市潭子區本願山彌陀講堂出發，挑戰10天完成近800公里的單車環台。記者余采瀅／攝影
大中華婦幼關懷成長協會18名弱勢學童今早騎乘單車從台中市潭子區本願山彌陀講堂出發，挑戰10天完成近800公里的單車環台。記者余采瀅／攝影

大中華婦幼關懷成長協會18名弱勢學童今早騎乘單車從台中市潭子區本願山彌陀講堂出發，挑戰10天完成近800公里的單車環台，沿途行經嘉義、花東、屏東再到基隆，將到偏鄉學校及榮民之家進行7場關懷服務，除了騎乘單車挑戰環島，也一路送愛做公益。

大中華婦幼關懷成長協會與愛熱生命文教基金會共同舉辦2020「愛在台灣、希望無限」親善大使環台公益活動，今天上午在本願山彌陀講堂出發。大中華婦幼關懷成長協會表示，公益活動已連續舉辦8年，每年寒暑假各舉辦一次，今年遇上疫情，舉辦格外有意義，更要堅持續辦，因為新冠肺炎病毒不僅危及人類生命安危、重創經濟，更考驗社福體系的資源與援助。

今年共有18名弱勢學童挑戰近800公里的單車環台，成員年紀最小的為小學三年級，最長的為高中二年級，一行人將行經嘉義、花東、屏東再到基隆，預計21日返回台中。

其中從2016年參與環台至今的小文，目前擔任車隊副隊長，她說，「我已經挑戰7次，騎單車繞了台灣6圈半」，其中最困難的是台東的壽卡段，此路段連續21公里的爬坡，高度約436公尺，又長又陡的爬坡，令她前兩次挑戰都邊騎邊哭，但經過多次挑戰，現在已經可以輕鬆的騎乘此路段。

就讀小四的小宇第一次挑戰環島，他說，協會每個月會進行一次騎車訓練，環島出發前1個月還會進行集訓，每周訓練一次，每次騎乘40至60公里鍛鍊體能，希望可以順利挑戰成功。

除了環島，弱勢學童還兼具當公益親善大使的角色，環台沿途安排7場親善關懷服務，深入偏鄉校園與榮民之家，沿途行經嘉義縣竹崎鄉內埔國小、台南榮譽國民之家、太麻里鄉曙光社區關懷協會、花蓮縣玉里鎮長良國小、花蓮縣立復興國小、基隆市私立博愛仁愛之家及中華新生活社會福利發展促進會，孩子們將為長輩展現活力表演及關懷活動，不僅透過騎車環島挑戰自我，也邊騎車邊做公益。

此外，今年也在環台過程中，首次加入音樂會表演，協會受邀與花蓮縣政府共同舉辦「四八高地草地音樂會」，將於8月16日在四八高地曼波園區演出。

從2016年參與環台至今的小文，已經挑戰7次，騎單車繞了台灣6圈半，目前擔任車隊副隊長。記者余采瀅／攝影
從2016年參與環台至今的小文，已經挑戰7次，騎單車繞了台灣6圈半，目前擔任車隊副隊長。記者余采瀅／攝影
大中華婦幼關懷成長協會18名弱勢學童今早騎乘單車從台中市潭子區本願山彌陀講堂出發，挑戰10天完成近800公里的單車環台。記者余采瀅／攝影
大中華婦幼關懷成長協會18名弱勢學童今早騎乘單車從台中市潭子區本願山彌陀講堂出發，挑戰10天完成近800公里的單車環台。記者余采瀅／攝影

環島 單車 基隆

延伸閱讀

失親兒少鐵警同行反毒 鐵馬、鐵道環台今從台中啟動

環島青旅行加碼衝一波 買10日券抽iPad、AirPods

連續11年環島 輔大單車隊壯遊今年為若瑟醫院早療募款

「打噴嚏」全台近4300萬票房 柯震東3天環島時間公開

相關新聞

影／馬路紅線「海波浪」擋視線 駕駛人：跳探戈嗎？

基隆市西定路靠近安一路口路段，因為路邊有多根電線、變電箱，路面畫設的紅線為閃開這些設施，畫成波浪狀彎來彎去，很多駕駛人反...

台東關山分局防疫升級 進公署量體溫、戴口罩

防疫升級！台東縣關山警分局超前部署，今天起洽公民眾及員警進出分局量體溫、戴口罩，同時所屬各派出所比照辦理。分局長余中義表...

18名小騎士為愛而騎！10天完成近800公里單車環台

大中華婦幼關懷成長協會18名弱勢學童今早騎乘單車從台中市潭子區本願山彌陀講堂出發，挑戰10天完成近800公里的單車環台，...

花蓮吉安人口增 首次大動作村鄰整編增39鄰

花蓮吉安鄉有8萬餘人口，是全縣人口正成長的鄉鎮，有鄰長要服務百餘家，業務量吃重，向鄉公所申訴盼重新編列調整村鄰，加上年底...

宜蘭中元紙錢 171處免費代收

每年中元祭拜焚燒大量紙錢，造成空氣汙染，縣環保局在農曆7月期間結合清潔隊資源回收車、四大超商、全聯及喜互惠兩大超市，以及...

颱風豪雨 金針山1民房地基淘空

颱風米克拉已遠颺，昨天全台雨量排名前十均為台東南迴地區，台東太麻里鄉金針山及金峰鄉嘉蘭204毫米最高，太麻里鄉金針山一處...

公園防靜電 專家：可濕度控制、少穿纖維衣

公園是很多親子常去的場所，用手用腳接觸的時機非常多，怎會有靜電產生呢？基隆市建德國中老師許繼哲說，日常生活當中，許多地方...

太平山林鐵／10站全恢復？ 要看有無商機

太平山森林鐵路平地線全長37公里，共10處火車站，縣政府初步相中竹林段及天長地久段列入優先復駛的路段，總算有個好的開始，...

小朋友玩遊具被電到 基市續查原因

基隆市安樂區四維公園新的遊戲設施7月啟用，相當受歡迎，但近日有民眾反映很多小朋友在玩攀爬繩、蹺蹺板等過程中，感覺像被「電...

太平山林鐵復駛 「竹林段」及「天長地久段」優先

宜蘭縣政府針對太平山森林鐵路復駛計畫進行評估，最近期初評估報告出爐，縣府決定採分期分段推動，第一階段優先爭取「竹林段」及...

鳳梨釋迦冷凍新技術 拚銷日韓

台灣鳳梨釋迦外銷量逐年成長，108年外銷量為14355公噸，外銷金額突破12億元，以鮮果為主的外銷市場，9成銷往大陸。台...

花蓮擬設死廢畜禽生物處理場 居民反對抗議

花蓮縣政府獲農委會補助，將在鳳林鎮的花蓮縣農產運銷公司內，設置「死廢禽畜生物處理場」，處理縣內斃死的廢禽畜等動物屍體。今...

熱門新聞

新北市新莊幸福路淹成小河 民眾開車衝浪

台74線「又要封」惹民怨 17日北屯二匝道封閉

台灣野外巧遇攝下「高砂蛇」 網友狂讚：中大獎！

注意！台中車站取締機車違停 17日開始強力執法

十幾億元建設同時進行 徐耀昌：苗栗市前景可期

屏東抽驗35件飲、冰品1件不合格　衛生局：限期改善

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。