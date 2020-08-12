影／馬路紅線「海波浪」擋視線 駕駛人：跳探戈嗎？

基隆市西定路靠近安一路口路段，因為路邊有多根電線、變電箱，路面畫設的紅線為閃開這些設施，畫成波浪狀彎來彎去，很多駕駛人反映，與一般的直線不同有如「海波浪」，電桿擋右轉視線，紅線也要閃來閃去，對行車造成危險，議員接獲反映要求台電盡快下地，讓紅線能變直。

駕駛人說，一般紅線都是直線，這處紅線彎七扭八畫得很難讓駕駛人適應，不能畫直的嗎，實在很難適應。要右轉安一路的車很容易被電桿擋去視線，看不清楚，易生事故，希望改善。

議員莊敬聖表示，西定路口波浪狀的紅線，他接獲很多居民及駕駛人投訴，一直是他想改善的地方，路口的電桿、號誌桿常見機車為了求快從縫隙中穿越，增加不少增加不少危險。建議要將西定路口這波浪紅線先解決，設法把電桿下地。

莊敬聖說，西定路與安一路口一直是交通繁忙的路口，不論是通勤、學時間又鄰近安樂市場，交通流量甚大，要求台電先做評估，將電桿移除並下地，讓路口寬闊減少阻擋行車動線的電桿，再由交通處進行號誌桿移置的相關評估，將路口清空，才能讓廣大行人與行車有安全的路口。

副議長林沛祥指出，紅線畫波浪狀讓人難適應，電線桿影響視線，對駕駛人都有干擾，要設法淨空，台電和市府要想辦法改善，不做不會怎樣，但做了就一定會有改變。