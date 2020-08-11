花蓮擬設死廢畜禽生物處理場 居民反對抗議

花蓮縣政府獲農委會補助，將在鳳林鎮的花蓮縣農產運銷公司內，設置「死廢禽畜生物處理場」，處理縣內斃死的廢禽畜等動物屍體。今天縣府和運銷公司在鳳林開說明會，當地居民認為會汙染環境，也擔心會有禽流感等疫情，紛紛表達反對意見。縣府回應，將彙整居民意見，會評估設場位置，再向居民說明。

花蓮縣府擬在農業運銷公司肉品市場內，設置死廢畜禽生物處理場，購置化製機處理縣內非染病、斃死畜禽，經處理後可轉化為有機肥。今天花蓮縣農業運銷公司、縣府農業處向居民舉行說明會。

花蓮縣農業運銷公司總經理林連明指出，肉品市場內的屠宰場，平均1個月產生約12噸的豬毛、內臟或斃死的豬隻須處理，過去都是直接運往掩埋場，影響環境。去年購置2台化製機，可消化處理，但機器較小，需7至10天才能化解成有機肥，因此這次爭取更大台的2.5公噸的化製機，只要1天半就能處理完。

但鳳林居民無法接受公司說法，林榮里長林嬌妹說，屠宰場離最近的住宅不到1公里，時常聽到屠宰場殺豬聲，不時聞到臭味，現在要設場處理全縣死廢禽畜，卻沒有跟居民告知，感到很憤怒，堅決反對設場，並要求屠宰場離開林榮里。

林榮里莊姓居民說，自己就住在距離屠宰場400公尺處，每天至少聽到2次豬隻的哀號聲，已影響生活品質，她認為屠宰場已有30年，應遷廠並更新設備，還給居民乾淨安靜的生活環境。