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紙風車8月挺基隆 3地接連演出經典劇碼全部免費

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
紙風車8月挺基隆，3地接連演出經典劇碼全部免費。記者游明煌／攝影
紙風車8月挺基隆，3地接連演出經典劇碼全部免費。記者游明煌／攝影

紙風車前進基隆，今年基隆市文化局、稅務局再度與紙風車劇團合作，8月15、22與23日分別在基隆港西岸碼頭、碇內國小、建德國小3地接連演出，演出經典劇碼「巫頂環遊世界」。市府也以行動支持藝文工作者，鼓勵大家用一分鐘創意影片到「紙風車返笑日」線上劇場投稿，發揮創意拿獎金。

副市長林永發說，紙風車的「藝術進區」活動已連續辦理第4年，透過邀請藝文團體進入社區演出，引起市民廣大迴響，早已成為市民引頸期盼的藝術盛會。今年因肺炎疫情關係，許多活動都停止，市民生活也受到很大的衝擊，近期疫情趨緩，因此今年再度邀請「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」到基隆，希望藉由藝文活動的辦理，讓市民生活恢復正常。

文化局長陳靜萍說，藝術進區的卡車藝術演出是深具台灣特色的文化瑰寶，而紙風車劇團又是台灣兒童劇的優質首選，期盼此次紙風車的藝術之風，能在今年暑假為基隆大朋友與小朋友們帶來一個快樂又充實的藝術饗宴。同時這也是市府力挺劇團災後浴火重生，再次為大家帶來藝文歡笑聲。

市府也用行動力挺藝文工作者，鼓勵設籍基隆市的朋友，踴躍投稿「紙風車返笑日」線上劇場的1分鐘創意影片，只要入圍即可獲得由基隆市政府提供的3000元獎金，共計50個名額，影片主題不限，歡迎大家發揮創意，到「紙風車返笑日」投稿拿獎金，讓創作者不至於因為疫情失去舞台。

巫頂環遊世界由主角巫頂演出共結合四大片段：牛蛙愛唱歌、起床號、小芬小蓮海底歷險記與海底世界運動會，將帶給大家親子同樂的難忘演出。藝術卡車如變型金鋼，走遍全台灣各腳落，帶給孩子表演藝術的啟蒙，充滿想像力的活潑角色與劇情，大小朋友千萬不要錯過。活動巡演基隆市三區，皆為免費自由入場，晚上7點開演。

相關演出訊息，15日19:00 中山區基隆港西1B碼頭(港西街郵局旁，本場次結合稅務局租稅推廣活動，憑今年7-8月發票兩張可現場兌換1個限量文具；22日19:00 暖暖區碇內國小；23日19:00安樂區-建德國小。詳情參考基隆市文化局臉書，全部免票入場、自由入座。

紙風車8月挺基隆，3地接連演出經典劇碼全部免費。記者游明煌／攝影
紙風車8月挺基隆，3地接連演出經典劇碼全部免費。記者游明煌／攝影
紙風車8月挺基隆，3地接連演出經典劇碼全部免費。記者游明煌／攝影
紙風車8月挺基隆，3地接連演出經典劇碼全部免費。記者游明煌／攝影
紙風車8月挺基隆，3地接連演出經典劇碼全部免費。記者游明煌／攝影
紙風車8月挺基隆，3地接連演出經典劇碼全部免費。記者游明煌／攝影

基隆港 紙風車

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