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海浪、夜市等10種最有基隆氣味聲音 打造時光漫遊音樂

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
海浪、夜市等10種最有基隆氣味聲音，打造時光漫遊音樂。記者游明煌／攝影
海浪、夜市等10種最有基隆氣味聲音，打造時光漫遊音樂。記者游明煌／攝影

基隆市政府觀光及城市行銷處配合「大基隆歷史場景再現整合計畫」，推出文化觀光新品牌「基隆時空漫遊指南」，以歷史內容為基礎，設計結合8處藝術裝置的多條旅遊遊程，讓民眾來基隆觀光的同時，亦能發掘背後的歷史，同時以地景聲音結合音樂創作，將打造出一首首充滿基隆港味的專屬音樂，邀請大家到基隆來一場時光漫遊，體驗有深度的文化觀光。

基隆時空漫遊指南，由中華民國工業設計協會理事長張漢寧、Verse雜誌總編輯張鐵志與探照文化執行長李明璁擔任策展人，以聲音及音樂作為嶄新的城市策展方式，透過與基隆聲音藝術家蕭芸安合作，採集基隆海洋港邊漁船聲、廟口夜市攤位叫賣聲等共10種聲音，並結合科技互動，邀請民眾於「基隆時空漫遊指南」LINE官方帳號票選出最有基隆味的聲音。

經過民眾票選後，人氣最高的地景聲音是「大航海時代出口」及「夜市人生」等，這些聲音將與三組音樂創作人創作結合，分別為當紅台語搖滾樂隊拍謝少年、人氣Chill R&B創作者雷擎、The Fur. 樂團合成器鍵盤手沈宣萱，共同打造成充滿基隆港味的城市專屬音樂。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆時空漫遊指南運用基隆豐富的城市歷史元素，緊密地與文化觀光結合，詮釋基隆文化觀光新品牌，希望能創造民眾於基隆旅遊的新體驗。

曾處長指出，從音樂創作認識城市是很能展現城市個性及特色的途徑，因此基隆時空漫遊指南選擇以聲音及音樂作為文化觀光的亮點，透過與藝術家蕭芸安合作的聲音地景搜集，以及民眾參與的線上票選作為暖身，同時邀請很有港口及海邊氣味的台語搖滾樂團拍謝少年、雷擎及沈宣萱等優秀的音樂人合作，希望能把最有基隆氣味的音樂帶給大家。

除了聲音地景之外，藉由大基隆歷史場景推出遊程規劃，希望把過去淺碟式的走馬看花，變成有文化底蘊的旅遊，邀請大家到基隆來一場時光漫遊，體驗有深度的文化觀光。

更多資訊請參考：

基隆旅遊網FB

https://www.facebook.com/klcgfans/

官方Line帳號

https://lin.ee/OBQIGwi

海浪、夜市等10種最有基隆氣味聲音，打造時光漫遊音樂。記者游明煌／攝影
海浪、夜市等10種最有基隆氣味聲音，打造時光漫遊音樂。記者游明煌／攝影

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