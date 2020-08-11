宜蘭推環保祭祀 171處場所免費代收中元紙錢集中燒

每年中元祭拜焚燒大量紙錢，造成空氣汙染，縣環保局在農曆7月期間結合清潔隊資源回收車、四大超商、全聯及喜互惠兩大超市、23處寺廟共171處紙錢集中代收點，提供民眾免費代收服務，再集中把紙錢帶去焚化爐焚燒。

今年提供集中免費代收時間是8月19日至9月16日，民眾可把中元祭拜後的紙錢拿到集中場所。縣環保局表示，宜蘭從102年起推動中元節紙錢集中焚燒服務，宣導紙錢減量的政策後，回收數量年年成長，去年集中收運紙錢數量已達119.3公噸，顯示民眾對環保祭祀觀念已逐漸改變。

今年除了在各鄉鎮市清潔隊資源回收車提供紙錢收運服務外，更結合6個鄉鎮市(頭城鎮、礁溪鄉、宜蘭市、羅東鎮、冬山鄉、蘇澳鎮)境內四大超商，全聯福利中心及喜互惠兩大超市及縣內23處寺廟，做為紙錢集中代收點；收取後集中送到利澤焚化廠，以專用爐口投入由法師淨爐，在具備空氣污染防制設備下燃燒，可有效減少空污與碳排放。