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宜縣府宣布即日起民眾洽公及進出八大場所一律戴口罩

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
宜蘭縣長林姿妙宣布，即日起民眾洽公及進出八大場所，一律要戴口罩。 本報資料照
宜蘭縣長林姿妙宣布，即日起民眾洽公及進出八大場所，一律要戴口罩。 本報資料照

全球新冠肺炎疫情未趨緩，確診個案已突破2000萬人，台灣境外移入個案也持續增加，宜蘭縣長林姿妙今天宣布，即日起要求縣府員工上班時需配戴口罩，並採實名制管制；民眾進入縣府機關洽公請務必戴口罩，出入賣場等八大類場所也必須把口罩戴好戴滿。

衛生局表示，八大類場所及場合包括醫療院所等人口密集機構、大眾運輸場站(及無法保持社交距離之車廂)、賣場或市集（百貨公司、量販店、傳統市場、夜市等）、教育學習場所（補習班、K書中心等）、休閒娛樂或展演競賽場所（電影院、音樂廳、體育館、兒童遊樂場、酒店、舞廳、夜店、酒吧、KTV、遊藝場等）、宗教場所（廟宇、教會、禮拜、遶境等）及大型活動等。縣府也要求各局處協助加強宣導管理民眾進入該類場所務必配合戴口罩，落實實名制等措施。

目前口罩供應量足夠國內使用，請民眾不用擔心，也不必過度囤貨，若有需求可多加利用「口罩實名制」購買，也可運用通路購買口罩，包含超商、美妝店、超市及網購平台等購買，平常戴口罩、勤洗手，確保健康。

宜蘭縣政府宣布，即日起民眾洽公及進出八大場所，一律要戴口罩。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府宣布，即日起民眾洽公及進出八大場所，一律要戴口罩。記者戴永華／攝影

口罩 社交距離 衛生局

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