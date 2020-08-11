花蓮吉安人口數正成長 增加4千餘戶

花蓮吉安鄉有8萬餘人口，不僅是全國人口數最多的鄉，也是全縣正成長的鄉鎮，人口移居下，村里需要重新編列調整，加上年底要更換新式身分證，因此從18村528鄰整併為12村567鄰，增加39鄰、4259戶，也針對吉安鄉路名增減適性調整，預計8月底縣府核准後公告實施。

吉安鄉公所表示，吉安屬花蓮市郊區，地又比較廣，許多民眾選擇居住在吉安，人口持續成長，連帶行政業務繁重，村鄰長業務也較吃緊，因此著手進行村鄰整編作業，加上內政部年底新身分證上路，也趁這機會簡化行政流程，讓業務推動更順利。日前召開審查會議，各村長有提出需求，認為應增加鄰數及戶數，決議送代表會審議，縣府核備後正式上路。

鄉公所指出，因應戶數人口增加，許多村長期望透過村鄰整編平衡鄰長到位服務，也建議依照街道、住宅區塊，將鄰域範圍調整得較為完整便於日後管理。

鄉長游淑貞表示，需為吉安鄉成長至10萬人口數預作準備，透過村鄰整併解決現況分鄰不均問題，也讓人口戶數重新調整，平衡鄰長各項鄰務，期待未來整編後，新舊鄰長傳承服務互相協力，以確保服務品質。

鄉公所依據花蓮縣村（里）、鄰編組及調整自治條例規定，與戶政事務所規畫，並徵詢村民意願，畫分鄉內12村各鄰戶數，落實推展鄉政業務，規畫內容待審查會議後，會將公告閱覽調整區域提送鄉民代表會審議，提報縣府核定後實施。