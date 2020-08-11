花東新護照申請一站式服務 民眾肯定簡單方便

戶政事務所今天啟動護照代辦一站式服務，花東幅員狹長，過去辦護照得舟車勞頓到市區辦理，現在可就近申辦，領照還可直接寄到家。搶新體驗申辦的杜姓民眾直誇「簡單又方便」。

花蓮市戶政事務所上午舉辦「首次申請護照親辦一站式服務」啟用儀式，外交部東部辦事處長粘信士、花蓮縣長徐榛蔚、花蓮市長魏嘉賢及縣議員魏嘉彥等人到場。

粘信士指出，東部每個月申辦護照件數約2000件，雖數量不及都市區龐大，但花蓮、台東地形狹長，民眾往往都要舟車勞頓前往辦理。過去每月定期有行動服務據點，但因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情關係暫停服務，增加不便利性。

粘信士指出，戶政事務所新設置的一站式服務，民眾可就近申辦新護照及自動通關作業；繳費單等規費則需另外到超商或郵局繳納，約8個工作天就能到申辦戶所領取護照，或者付郵資後寄送到指定地址。

粘信士指出，規費目前暫時無法代收，還會繼續努力協商，偏鄉地區若沒有超商，可到郵局、農漁會繳納，感謝花蓮縣政府及13鄉鎮戶政事務所的配合。

家住花蓮市的杜姓民眾今天特地前來體驗一站式服務，他說，聽朋友說才知道戶政事務所可以辦護照，實際體驗認為速度很快，也很簡單，附近就有超商，繳費還算方便，因為家住不遠，等通知後會再來領護照。