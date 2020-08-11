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颱風米克拉擦邊球帶豐沛雨量 台東灌溉用水解渴

中央社 / 台東縣11日電

颱風米克拉暴風圈從台灣擦邊而過，台東連2日下雨，原本枯水的知本林道瀑布今早水量氣勢驚人，灌溉用水也暫時解渴，水利會評估到9、10月農田用水不成問題。

「真是太幸運了」陳姓導遊今天帶遊客到知本林道瀑布，峭壁上的流水宛如脫韁野馬從山頭奔瀉而下，稍微靠近全身就被水氣沾濕。他說，颱風過後才會有這麼壯觀的畫面。

來自彰化的遊客興奮地說，導遊告訴他們今年因乾旱知本瀑布出現罕見的枯水，前幾天還看到小獼猴趴在峭壁上，今早導遊說「賭賭看，這2天下雨，或許會出水」，沒想到一家人跟導遊到知本瀑布，果然「大爆發，水量驚人」。

根據中央氣象局台東氣象站表示，知本、太麻里地區從今天中午12時過去24小時累積雨量247毫米，從昨天凌晨到今天中午雨勢不斷。

「度過難關了」，台東農田水利會長羅應鑑表示，雖然這個颱風只是擦邊球，但還是帶來豐沛的雨量，台東旱象暫時解決，到9、10月不用擔心農田灌溉用水，輪灌也取消了。

羅應鑑表示，2期稻通常不會缺水，但今年6、7月出現10幾年來罕見乾旱，正值插秧期需水量大，所以要輪灌。現在插秧期已過，又有這波雨勢，「2期稻應該不會缺水了」。

導遊 台東 颱風

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