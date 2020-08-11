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全國戶所開辦護照一站式服務 民眾直呼很方便

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
外交部與內政部合作「首次申請護照一站式服務」，花蓮縣長徐榛蔚（前排右二）到戶政事務所關心民眾申辦狀況。記者王思慧／攝影
外交部與內政部合作「首次申請護照一站式服務」，花蓮縣長徐榛蔚（前排右二）到戶政事務所關心民眾申辦狀況。記者王思慧／攝影

外交部與內政部合作「首次申請護照親辦一處收件全程服務」，今天起於全國各戶政事務所正式開辦。外交部東部辦事處長粘信士表示，花東偏鄉要辦護照都要跑到市區，現在只要到戶政事務所就能享有一站式服務，還能指定地點寄送。今有民眾搶先辦理，直說「非常方便」，期待疫情結束後出國旅遊。

粘信士指出，東部辦護照件數每個月多的時候近2千件、少的時候1千多，疫情前每個月15日派行動服務到台東，現已暫停，不過有了一站式服務，等於多好幾個窗口可以代辦，不用特別到外交部東部辦事處辦護照。花蓮縣尤其是較偏遠的卓溪、富里鄉，到戶政事務所就可以申請，辦完後還能寄到指定地址，十分便民。

花蓮縣長徐榛蔚表示，辦護照能到戶政事務所很方便，但民眾需要到五大超商或郵局農漁會繳費，對偏鄉來講仍不夠便民，像是卓溪鄉沒有一家超商，秀林鄉超商也比較少；其實各戶政事務所有收規費的系統，若地方能跟中央結合，直接代辦代繳費用，就不用特別跑到超商去，才是真正一站式辦到好。

針對代繳服務，粘信士說，經過初步討論後，發現需要專人送件及費用，但鄉鎮戶政事務所偏遠，人手不足有困難，因此現階段有難度，目前可到超商、郵局、農漁會繳費，要在戶政單位繳費仍需要內政部幫忙，會再向上反映地方需求，相信未來會慢慢整合。

現場有年約50歲的杜先生搶頭香辦護照，他說，自己從沒出國，兒女要他先辦好護照，等疫情過後就能出國玩，網路上得知戶政事務所可辦護照就來申請，繳費後只要8天就能領到護照，認為既快速又便民。

外交部與內政部合作「首次申請護照一站式服務」，外交部東部辦事處今天在花蓮市戶政事務所舉行啟用儀式。記者王思慧／攝影
外交部與內政部合作「首次申請護照一站式服務」，外交部東部辦事處今天在花蓮市戶政事務所舉行啟用儀式。記者王思慧／攝影

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