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全國戶政今開辦首次申辦護照服務 台東縣上午共收372件
內政部及外交部合作今天在全國戶政事務所同步開辦「首次申請護照親辦一處收件全程服務」措施，民眾首次申辦護照將不再舟車勞頓奔波。台東縣長饒慶鈴表示，感謝中央聽到民眾心聲，對台東鄉親太方便了。
饒慶鈴指出，台東地理環境幅員遼闊，以往鄉親申辦護照需千里迢迢往返奔波，今天起全縣包括台東市、關山、成功及太麻里等4個戶政事務所可以申辦護照，這對鄉親來說是一大便民服務的好消息。
「首次申請護照親辦一處收件全程服務」便民措施，今天上午9點30分全台各戶政所同步開辦，包括饒慶鈴、立委劉櫂豪、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、市長張國洲等人，共同宣示啟用，隨後由戶政人員引導至護照專辦櫃檯了解申請作業流程。
縣府民政處指出，護照申請一站式服務，包含人別確認、申辦護照、註冊自動通關等3項，雖然受疫情影響，國人無法出國旅遊，但今天開辦申請護照全縣共有372件。
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