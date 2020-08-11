全國戶政今開辦首次申辦護照服務 台東縣上午共收372件

內政部及外交部合作今天在全國戶政事務所同步開辦「首次申請護照親辦一處收件全程服務」措施，民眾首次申辦護照將不再舟車勞頓奔波。台東縣長饒慶鈴表示，感謝中央聽到民眾心聲，對台東鄉親太方便了。

饒慶鈴指出，台東地理環境幅員遼闊，以往鄉親申辦護照需千里迢迢往返奔波，今天起全縣包括台東市、關山、成功及太麻里等4個戶政事務所可以申辦護照，這對鄉親來說是一大便民服務的好消息。

「首次申請護照親辦一處收件全程服務」便民措施，今天上午9點30分全台各戶政所同步開辦，包括饒慶鈴、立委劉櫂豪、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、市長張國洲等人，共同宣示啟用，隨後由戶政人員引導至護照專辦櫃檯了解申請作業流程。