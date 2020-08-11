台東下豪雨 枯水的知本林道瀑布有水了！
颱風米克拉雖已遠離台灣，不過，為台東地區帶來充沛雨量，全10名雨量集中在南迴山區，知本山區也降下131毫米豪雨等級，使得原本枯水的知本林道瀑布再度恢復氣勢磅礡的水量，遊客直呼「太幸運了」。
「想不到水量這麼大！」來自彰化的遊客興奮說，之前看過新聞有報導知本林道瀑布缺水，想不到今天第一次來看，就遇到瀑布有水了，而且還在這麼大，落下的聲響很嚇人，拍照到一半全身也都被水氣給噴濕了。
知本林道內的知本林道瀑布因終年不缺水，且瀑布下有廣闊深潭，是當地人及遊客夏天避暑秘境，不過，6、7月份罕見乾旱，使得幾十年來終年不斷水的瀑布缺水；而受到颱風米克拉影響，台東南迴山區從昨晚降下大雨，截至今天中午累積雨量超過100毫米以上。
中央氣象局資料顯示，全台前10大雨量排名，太麻里鄉金針山204毫米、金峰鄉嘉蘭203毫米、金峰鄉公所203毫米，知本也有131毫米。
林務局台東林管處表示，原本擔心知本林道山區無水狀態會持續下去，恐會帶給該區造林地造成乾旱，同時會影響生態，今天看雨勢這麼充沛，不用擔心了。
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