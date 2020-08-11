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太平山森鐵復駛規畫出爐 天長地久、竹林段列優先
太平山森林鐵路復駛計畫的期初報告出爐，縣政府依照專業評估決定分期分段推動，第一階段先爭取「天長地久」及竹林段路線復駛，工程經費20億元。
舊太平山森林鐵路停駛約40年，為了帶動觀光，中央與地方針對這條鐵路復駛已有高度共識，但全長37公里舊道，不可能一次整建完成，況且還牽涉到部分路線現在已變成道路及農地，未來勢必要分期推動並針對路線進行微調，找出共用路權及可行性路廊。
太平山森鐵復駛計畫的期初報告出爐，縣政府今天召開縣務會議討論，決定採取分期分段復建，森鐵平地從竹林到土場共有10個站，第一階段會先爭取位於羅東鎮的「竹林段」，路線從羅東火車站經過林業文化園區到中興文創園區。
另外則是位於三星鄉的「天長地久」路線，從天送埤、長埤湖、九芎湖到清水地熱園區。
縣政府說明這兩個路段，竹林段的原路線牽涉有些公有地，若採原線，勢必要共用，未來比較有可能沿著現有的鐵道路線復建，動線筆直，直接可從羅東火車站到中興文創園區。
另外，三星鄉的天長地久路線是重要的觀光景點都在這個路線附近，具有發展潛力，也能呼應地方民眾的期待。
第一階段要推動的兩條路線經費，分別是5億及15傹元，合計20億元。宜蘭縣政府將向中央爭取前瞻2.0補助，請求政務委員吳澤成在中央大力幫忙匡列前瞻補助計畫。
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