大片人工草皮引發靜電? 公園新設施兒童被「電」哇哇叫

基隆市安樂區四維公園新設施才剛剪綵開幕使用，市府整建設置相當多新遊戲設施，每天都吸引很多小朋友嬉戲，十分受到歡迎。但近日有民眾反映很多小朋友在玩的過程中被到「電」到，感覺就像觸電一樣，有小朋友嚇到不敢玩，但大部分還是照玩不誤。市府體育場人員今天到場了解，指原因不明，令人費解，但排除是旁邊的手機座漏電，懷疑是剛完成的人工草皮引靜電，將適時灑水改善。

「誰有被這些新遊戲設施電過？」今天杜姓民眾在臉書社群「基隆人大小事」貼文反映，指6、7月才剪綵啟用的四維公園，就有很多小朋友及家長被靜電電到，不知道是不是因為多了露天手機充電導致？還是因為蓋子掉了？提醒民眾要玩時要有心裡準備，但民眾說，這公園在基隆算是一個很不錯的公園。

「我和孫子在玩攀爬繩時都被電過，有親身體驗，感覺就像在家裡電線觸電一樣」，一名阿嬤今天帶孫子到公園玩，她說，觸電讓她嚇一跳，很奇怪，但沒有像家童的電線那麼強，但仍覺得麻麻的。還有一名婦人也帶小朋友來玩，她也說，在玩攀爬繩時也被電過。

今天上午剛好有一大群附近安親班小朋友去玩，有5、6個小朋友都說，「我們都被電過」，攀爬繩、蹺蹺板、盪秋千都有。議員鄭愷玲說，公園每天有非常多小朋友來玩，小朋友頻被電的原因要找出來解決，否則安全性讓人擔憂。現場並有家長反映，設充電器不妥當，大小顧著玩手機，沒空看小孩。

市府體育廠王姓承辦人員說，公園的設施完成後都有完成測試，安全都沒有問題，但的確自7月起就接獲多起民眾反映，攀爬繩及蹺蹺板2項有被靜電電到，其他沒有，原因令人費解，將再查明解決。因多是在出大太陽時大熱天，但下雨後就沒有，和專業技師研議後認為，是新設大片人工草皮引發的靜電效果，計畫以後會適時灑水，避免過於乾燥。