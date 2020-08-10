基隆百年傳統中元祭有亮點 壽山路口燈排今年很繽紛

基隆市區街道和田寮河畔先後掛起燈籠，宣告一年一度中元祭即將登場。今年亮點之一是通往主普壇壽山路口燈排，選用色彩繽紛的燈籠。文化局中元祭計畫審查委員游淑珺說，形式改變，意涵不變，樂見主普宗親會為傳統祭典注入新的元素。

基隆中元祭目前有15個宗親會組織輪值主辦，今年由「聯姓會」主普，值東宗親會為白、童姓宗親會。距離農曆7月不到10天，市區陸續掛上燈籠、樹立旗幟，預告基隆年度盛會即將展開。

東吳大學助理教授游淑珺說，中元祭是傳承百年的盛事，近幾年一直在創新、改變吸引更多年輕人參與，以及維持傳統科儀、保存「古早味」間拉鋸。

游淑珺說，民俗活動跟常民生活一樣，會隨時代改變產生變化。中元祭如各姓氏宗親會輪值主普等核心文化不能改變，但場地裝置、表演形式都有討論的空間。過去市區道路、主普壇等地點都是高掛傳統紅、黃燈籠，今年壽山路口的燈排跟往年不一樣，主普壇用雨傘布置都是可喜的改變。

童姓宗親會理事長童德寬說，觀摩彰化、台中、屏東燈會及台北知名廟會活動，發現都已加入創新元素，今年部分燈籠設計有別於傳統樣式，希望能帶給民眾不同的觀感。

受新冠肺炎疫情衝擊，今年中元祭放水燈遊行規模「縮水」，只有花車，沒有步行隊伍，基隆市中心也不像往年「封城」。