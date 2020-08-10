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4公費醫師明起陸續到台東報到 正妹醫師賴祐廷到金峰

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
31歲的賴祐廷是台東市卑南族。圖／賴祐廷提供
31歲的賴祐廷是台東市卑南族。圖／賴祐廷提供

台東縣明天起有4名公費醫師會陸續到達仁、金峰及綠島鄉衛生所報到，今年10月前，全縣16鄉鎮衛生所，除卑南鄉衛生所外，其他鄉鎮衛生所醫師均補齊，可望提升縣內衛生所醫療量能，提供民眾醫療照護服務。31歲的賴祐廷是台東子弟，她外型亮麗，人還沒到已引起話題。

縣衛生局指出，全縣衛生所醫師人力未補實有達仁、卑南、金峰、綠島衛生所，縣長饒慶鈴、衛生局團隊四處積極爭取，明天起陸續有來自台南奇美、北醫、慈濟、長庚等醫學中心的4位公費醫師，從明天起至10月1日將陸續報到，加入金峰、達仁及綠島鄉衛生所醫療團隊。

縣衛生局表示，4位公費醫師中有3人為台東子弟，內科醫師巴霖預計10月1日至達仁鄉衛生所報到，他是前達仁鄉衛生所退休醫師巴德雄的兒子，接續父親守護達仁鄉民健康；巴霖慈濟大學醫學系畢業，原任職慈濟醫院內科。

另，具外科專長的醫師黃奕峻將於18日至綠島鄉衛生所服務，黃台北人，台北醫學大學醫學系畢業，原任林口長庚醫院。

至於家醫科醫師溫周蓉蓉，台東子弟將於9月底至達仁鄉衛生所服務，溫周蓉蓉台北醫學大學醫學系畢業，原任台北市立聯合醫院家醫科。

明天至金峰鄉衛生所服務的肝膽腸胃科醫師賴祐廷是台東市卑南族原住民，台東女中畢業考上台北醫學大學醫學系，北醫畢業後在台南奇美醫院服務6年，專長肝膽腸胃科、一般內科。

賴祐廷明天到金峰鄉衛生所報到，預定12日開始看診。她說，因曾有位台東肝硬化病人為了到奇美看診，光坐火車來回7個多小時，中間還要轉車，看個病就要近10小時，讓她決定返鄉服務。

她說，公費生其實也可以選擇高雄市、台南市周邊偏鄉，她回台東服務能就近照顧父母，也回饋鄉里。

31歲的賴祐廷是台東市卑南族。圖／賴祐廷提供
31歲的賴祐廷是台東市卑南族。圖／賴祐廷提供
31歲的賴祐廷是台東市卑南族。圖／賴祐廷提供
31歲的賴祐廷是台東市卑南族。圖／賴祐廷提供

衛生所 醫師 台東

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