紓解塞車亂象 花蓮市區8月底前禁挖道路

花蓮市區近日因管線開挖工程，造成市區交通動線大打結，花蓮市公所行文至各管線及建築工程單位，在8月底前暫停受理道路挖掘申請，包括已核准單位也禁止道路挖掘，規範範圍以市中心為主。市公所表示，在禁挖期間除緊急搶修外，若私自開挖將依花蓮縣道挖掘管理辦法處15萬元以下罰鍰。

花蓮暑假擁入大量遊客，連帶交通容易塞車，主要道路卻有多個單位開挖，引起民怨。花蓮市公所行文給管線、建築工程等單位，即日起至8月31日止，花蓮市林森路以東、明禮路以南、軒轅路及重慶路以西、和平路以北等路段在禁挖20天內不得道路挖掘。

市公所表示，已核准者也禁止道路挖掘，目前包括中華電信股份有限公司2件，台灣電力股份有限公司3件，自來水公司第九區管理處花蓮服務所3件，自來水公司第九區管理處1件，內政部營建署下水道工程處1件等，至於目前正在施做震後復建的人行道工程則不在所指範圍。

市公所指出，在禁挖期間除非是緊急搶修，若私自開挖將依花蓮縣道路挖掘管理辦法規定，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。若在行文前已開挖者需暫緩施工並恢復道路順暢，管線單位需協助通知各承攬商相關時程，以免受罰。