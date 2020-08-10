東偏鄉醫療再升級 補齊南迴線醫師人力
台東偏鄉醫療再升級，金峰、達仁及綠島鄉陸續有4位醫師加入衛生所團隊，補齊南迴線醫師人力。其中，巴霖為前達仁鄉衛生所退休的巴德雄醫師的孩子，接續父職守護鄉親健康。
台東縣衛生局醫政科指出，目前全縣衛生所醫師人力未補實的，還有達仁、卑南、金峰、綠島衛生所，經積極爭取，明日起陸續在金峰、達仁及綠島鄉衛生所將有4位醫師加入衛生所團隊。
其中，3名醫師為台東子弟，預計10月至達仁鄉衛生所報到的巴霖醫師，為前達仁鄉衛生所退休的巴德雄醫師的孩子，接續父職守護鄉親健康，在地方上傳為佳話。
台東縣長饒慶鈴上任後積極提升台東醫療品質，除持續引進外部資源協助縣內醫療機構提升急重症量能，各鄉鎮衛生所也擔任當地保健及醫療照護重任。
尤其是南迴地區衛生所，在這次4名公費醫師陸續報到後，衛生所醫師將全數補齊，可望提升縣內衛生所醫療量能，提供完善醫療照護服務。且自從高醫團隊進駐大武鄉衛生所後，鄉民可就近在衛生所看診，省下過去往返台東市區就醫的舟車勞頓。
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