快訊

美擬售我大型無人機 專家披露將附衛星資料鏈

日職／陽岱鋼下放二軍 一軍台將暫剩宋家豪一人

東偏鄉醫療再升級 補齊南迴線醫師人力

中央社 / 台東縣10日電

台東偏鄉醫療再升級，金峰、達仁及綠島鄉陸續有4位醫師加入衛生所團隊，補齊南迴線醫師人力。其中，巴霖為前達仁鄉衛生所退休的巴德雄醫師的孩子，接續父職守護鄉親健康。

台東縣衛生局醫政科指出，目前全縣衛生所醫師人力未補實的，還有達仁、卑南、金峰、綠島衛生所，經積極爭取，明日起陸續在金峰、達仁及綠島鄉衛生所將有4位醫師加入衛生所團隊。

其中，3名醫師為台東子弟，預計10月至達仁鄉衛生所報到的巴霖醫師，為前達仁鄉衛生所退休的巴德雄醫師的孩子，接續父職守護鄉親健康，在地方上傳為佳話。

台東縣長饒慶鈴上任後積極提升台東醫療品質，除持續引進外部資源協助縣內醫療機構提升急重症量能，各鄉鎮衛生所也擔任當地保健及醫療照護重任。

尤其是南迴地區衛生所，在這次4名公費醫師陸續報到後，衛生所醫師將全數補齊，可望提升縣內衛生所醫療量能，提供完善醫療照護服務。且自從高醫團隊進駐大武鄉衛生所後，鄉民可就近在衛生所看診，省下過去往返台東市區就醫的舟車勞頓。

衛生所 醫師 台東

延伸閱讀

米克拉颱風靠近！ 18縣市豪雨大雨特報 3縣市雨彈升級

宜蘭仲介涉人口販運 監委自動調查保障漁工人權

與旅人一同迎向旅遊新常態 各大飯店祭出升級防疫措施

美衛生部長來訪關係升級？扁感念抗煞 陳致中：達準邦交層級

相關新聞

一群博士有心了 宜蘭首間假日開放的礁溪親子館開幕

宜蘭縣委由民間經營管理的礁溪親子館慶今天開幕，利用龍潭國小閒置校舍空間打造而成，並特別在周六、周日安排彈性開放時間，免費...

宜蘭傳藝暑期唯一星光場 上演《白蛇傳》戲迷大爆棚

宜蘭傳藝園區今年受疫情影響，暑假期間取消晚間延長開放，不過為了讓民眾一飽眼福，特別邀請唐美雲歌仔戲團閃耀青年團在假日帶來...

基隆救國團搬家 新課程享優惠

救國團基隆市團委會去年搬離獅球路原址，在劉銘傳路重新開幕，歷經1年多籌備及各項申請手續，前天銘傳終身學習中心開始對外招生...

達魯瑪克部落 綠電賣台電

台東縣卑南鄉東興村達魯瑪克魯凱族人自發籌設「達魯瑪克綠能」股份有限公司完成第一階段募股集資，推動太陽光電商業示範場域昨天...

花蓮共享機車15日上路 年底前投放500輛

搶觀光交通商機，共享機車進軍花蓮，「YATOGO共享機車」推出前10分鐘免費，每分鐘1.5元收費服務，預計年底前會有50...

花蓮畜牧場管理草案 暫定11月送議會

花蓮日前「反卜蜂設廠」抗議，縣府撤照後決定訂定畜牧場管理自治條例，現階段召集產官學彙整意見，並請東華大學召開3場「諮詢座...

四寶媽白家綺整袋環保家私驚人 全台22個減塑夜市起跑

環保署與各地環保局、夜市商圈自治會等合作，將在全台各縣市打造22個減塑環保示範夜市，今晚在基隆起跑，環保署長張子敬說，減...

花蓮畜牧場管理自治條例草案 暫定11月送議會

花蓮日前「反卜蜂設廠」抗議，縣政府撤照後決定訂定畜牧場管理自治條例，現階段召集產官學彙整意見，並請東華大學召開3場「諮詢...

影／推花生、牽罟與養殖業 宜蘭後埤社區好事「花生」

被列為宜蘭縣農村再生的後埤社區今天舉行「土豆節」，邀請縣長林姿妙到場親手沖豆花、動手炒花生辣椒魚乾，在縣內知名烹飪老師陳...

共享機車進駐花蓮 年底前投放500輛設上百租借點

搶觀光交通商機，共享機車進軍花蓮。「YATOGO共享機車」推出前10分鐘免費，每分鐘1.5元收費服務，預計年底前會有50...

台東安心旅遊？ 如潮遊客不戴口罩的比戴的多很多

今年台東熱氣球嘉年華活動從7月11日啟動至今，已吸客逾50萬人次，隨著國內新冠肺炎疫情似有復燃跡象，中央疫情指揮中心指揮...

熱門新聞

嘉市辦未婚聯誼 拚結婚率與生育率解決少子化危機

韓市府團隊輔選李眉蓁 陳其邁：為何復辟被罷免團隊?

豪宅魅力？台南三倍券登錄金額破7億

新竹香山「幸福小黃」明起免費搭 每天兩路線共52班次

雲林林內冰店特製大碗公冰 吸引百人呷冰展現愛爸心意

新北版共享單車 最快淡水月底先試

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。