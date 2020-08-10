一群博士有心了 宜蘭首間假日開放的礁溪親子館開幕

宜蘭縣委由民間經營管理的礁溪親子館慶今天開幕，利用龍潭國小閒置校舍空間打造而成，並特別在周六、周日安排彈性開放時間，免費開放親子入場，紓解爸媽照顧小孩的壓力。

礁溪親子館由縣府社會處委託社團法人宜蘭縣善集合教育文化學會經營管理，該學會30幾名成員中有三分之二是博士，包括宜蘭大學及佛光大學教授等學者，更有縣府前官員，大家因理念相同而促成美事，未來會不定期舉辦專家親職講座。

礁溪親子館位於龍潭國小地下一樓的閒置校舍空間，今天歡慶親子館開幕，邀請與會者與大小朋友一起體驗指印畫製作。有鑑於目前縣內的親子館周六及周日並沒有對外開放，因家長有使用需求，礁溪親子館的開館時間特別彈性安排，單數月為周二到周六，雙數月為週日到周四。

宜蘭縣透過公益彩券盈餘分配款挹注，為0到6歲的學齡前幼兒與家長構築溫馨親子氛圍，礁溪親子館空間寬敞，藝術、創意與手作是場館情境與活動特色，分為軟墊區、閱讀區、操作區與創作區，軟墊區有矮牆明確區分小寶貝與大寶貝空間，其他空間也走溫暖小巧路線，更有定期的教玩具更換與不少驚喜的手工布置。

活動部分，礁溪親子館除了說故事、大肌肉、律動等常設活動外，善用受託單位內部資源與受聘專業人員技能，舉辦共讀等親職講座、適合幼兒觀賞的魔術秀與氣球製作體驗等。

每天分兩時段上午 9點到中午12點與下午1點半到4點開放，提供18組親子使用，採現場排隊與網路預約方式入館，活動訊息請至「宜蘭縣礁溪親子館」臉書粉絲專頁查詢。