宜蘭傳藝暑期唯一星光場 上演《白蛇傳》戲迷大爆棚
宜蘭傳藝園區今年受疫情影響，暑假期間取消晚間延長開放，不過為了讓民眾一飽眼福，特別邀請唐美雲歌仔戲團閃耀青年團在假日帶來的《白蛇傳》，在剛啟用不久的臨水劇場演出，由唐美雲親自解析各段看點，這是今年暑假宜蘭傳藝園區唯一的星光場表演，吸引人潮大爆棚，讓戲迷很過癮。
宜蘭傳藝原本在暑假期間兩個月延長晚間開放時段，今年受疫情影響，廠商擔心進駐營運中斷，經討論後決定不延長晚間時段，不少遊客感到失望，尤其園區包括「魚躍隧道」及「希望之樹」等夜間造景都是民眾拍照打卡熱點，不能入園吹涼風賞夜景，很可惜。
後來特別邀請唐美雲歌仔戲團閃耀青年團一連兩天 假日，帶來《白蛇傳》演出，這兩場不但是宜蘭傳藝今年暑假唯一的星光場節目，更是高規格的歌仔戲專場；在一個半小時節目中，演出《遊湖借傘》、《驚變現形》、《求草》，是唐美雲歌仔戲團2019年度新戲《千年渡‧白蛇》其中的三小折。
讓觀眾驚喜的是，資深名伶「小咪」演出擺渡人一角，在每段演出後出現，唱作俱佳，為全劇畫龍點睛，擺渡是度人還是度己？更發人深省，傳達給觀眾深層意涵。這兩場在假日的演出都爆滿，很多人席地而坐觀看，掌聲不斷，非常成功的星光場。
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