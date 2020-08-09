四寶媽白家綺整袋環保家私驚人 全台22個減塑夜市起跑

環保署與各地環保局、夜市商圈自治會等合作，將在全台各縣市打造22個減塑環保示範夜市，今晚在基隆起跑，環保署長張子敬說，減塑要從身邊做起，各地夜市生意人潮都回來了，生意大好之際也要把環保做好。減塑大使白家綺也說，現在四寶在她肚子裡，因此她非常重視環保，落實在每天的生活，她拿出一整袋的「家私」，有環保杯、環保吸管、各種的環保餐具等，讓現場民眾都很驚奇有夠齊全。

環保署今晚在基隆市海洋廣場舉辦「綠色時尚夜-全國環保夜市party on」活動，環保署長張子敬、基隆市副市長林永發、減塑大使白家綺、環保網紅金魚腦等，還有議員陳宜、鄭文婷、環保局長賴煥紘及多名里長等都出席，並一起逛現場環保攤位、廟口夜市，體驗夜市的新面貌。

白家綺上台時拿了一大袋隨身環保用品，她一一拿出來介紹，讓很多人都吃驚，她說，現在四寶在她肚子裡，因此她非常重視環保，落實在每天的生活，袋子裡的「家私」每天都會用到，有環保杯、環保吸管、環保餐具等，環保餐具、杯子很多人都有，但最重要是拿出來用，不是拿來供著的。

張子敬說，從生活周遭行動做環保，愛護地球環境，夜市是台灣特色和生活息息相關，他小時候常逛廟口夜市。這次全國挑選22個夜市或商圈，推動環保夜市，宣導資源回收、不用一次性餐具、節能減碳及油煙防制等觀念，希望大家到夜市多消費、過得更環保。

張子敬表示，環保署與各地環保局、夜市商圈自治單位及攤商合作，在全臺打造22個「減塑、低碳、清新」環保示範夜市，減塑面向為推動改用重複清洗餐具、提供自備餐具優惠、落實垃圾分類為資源、廚餘及一般垃圾等。

林永發指出，這項活動對整體環境，無論是環保、減碳、減塑都是最時尚的。到攤位用餐能自己攜帶環保餐具，攤商可從油煙防制、油水分離及自備餐具優惠等面向落實，這才是最時尚，基隆廟口夜市落實環保，大家一起做環保，時尚愛地球。