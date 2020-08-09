快訊

港媒：林鄭月娥幼子由美國返港 稱「家有急事」

花蓮畜牧場管理自治條例草案 暫定11月送議會

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府委請東華大學研議「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」草案，並在3鄉鎮彙整各界意見。圖／東華大學提供
花蓮縣政府委請東華大學研議「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」草案，並在3鄉鎮彙整各界意見。圖／東華大學提供

花蓮日前「反卜蜂設廠」抗議，縣政府撤照後決定訂定畜牧場管理自治條例，現階段召集產官學彙整意見，並請東華大學召開3場「諮詢座談會」。縣府農業處長吳昆儒表示，預計本月20日整合諮詢意見，訂定草案後將舉辦13鄉鎮市說明會，暫定11月送縣議會審議。

卜蜂集團原預定在花蓮蓋大型養雞場，引發居民反彈抗議，花蓮縣府撤照後，有議員考慮東部3縣中，台東、宜蘭已公告施行「新設置畜牧場管理自治條例」，剩下花蓮還沒有，因此規畫訂定自治條例規範，委請東華大學研議「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」草案，並在壽豐鄉、鳳林鎮及玉里鎮等3處彙整學者、業者意見。

吳昆儒說，縣府將邀請畜產學者協助訂定「建議版」草案，巡迴13鄉鎮市辦理自治條例草案說明會，開放在地小農或關心自治條例民眾提供意見，經彙整後修正，預定11月即提送縣議會審議。

另外，日前光復鄉居民拒絕養牛場進駐，縣府協助申請人廖皎邦，於明天9點在太巴塱祭祀廣場舉辦說明會，由業者向地方居民說明經營計畫及畜牧場防治作為；11日下午3點花蓮縣農產運銷公司則會在鳳林鎮林榮里碧雲寺廣場，召開設置「死廢畜禽生物處理機」地方說明會。

受到反卜蜂效應影響，曾有畜牧業向議會陳情，中小型新設畜牧業都暫停辦理，不但攸關生計，部分青農返鄉也被卡關，縣府表示，正研擬相關解決辦法，讓中小型畜牧業者能合法繼續經營。

牧場 東華大學 青農

延伸閱讀

花蓮壽豐興建樹湖社區活動中心 預計年底完工

共享機車進駐花蓮 年底前投放500輛設上百租借點

花蓮／牛山呼庭 台11線上必遊 電影沈默拍攝場景

法規卡找地難 老畜舍難增養

相關新聞

花蓮畜牧場管理自治條例草案 暫定11月送議會

花蓮日前「反卜蜂設廠」抗議，縣政府撤照後決定訂定畜牧場管理自治條例，現階段召集產官學彙整意見，並請東華大學召開3場「諮詢...

影／推花生、牽罟與養殖業 宜蘭後埤社區好事「花生」

被列為宜蘭縣農村再生的後埤社區今天舉行「土豆節」，邀請縣長林姿妙到場親手沖豆花、動手炒花生辣椒魚乾，在縣內知名烹飪老師陳...

共享機車進駐花蓮 年底前投放500輛設上百租借點

搶觀光交通商機，共享機車進軍花蓮。「YATOGO共享機車」推出前10分鐘免費，每分鐘1.5元收費服務，預計年底前會有50...

台東安心旅遊？ 如潮遊客不戴口罩的比戴的多很多

今年台東熱氣球嘉年華活動從7月11日啟動至今，已吸客逾50萬人次，隨著國內新冠肺炎疫情似有復燃跡象，中央疫情指揮中心指揮...

元智山海工作營5.0 遠東以建築美學及長照關懷帶動地方創生

為尋找海港山城產業創生契機、推動環保意識，並關注邁入高度高齡化的社區居民，元智大學、遠東集團徐元智先生紀念基金會與基隆市...

台東縣民平均壽命增加 縣府：取締酒駕、提升醫療奏效

近10年來，台東縣民平均壽命在全國排名墊底，內政部公布108年全國平均壽命80.86歲，台東縣平均76.3歲，仍是全國最...

打卡殺風景 大武海濱電桿盼移地

420公里（諧音：就是愛你）近來成拍照打卡熱點，後方一整排電桿卻入鏡殺風景，民眾希望台電另覓地建置。台電台東區營運處表示...

快艇追擾鯨豚 惡劣！宜縣將開罰

宜蘭縣龜山島海域是熱門的賞鯨地點，近來卻接連有小艇尾隨賞鯨船，見鯨豚現身，即高速衝向鯨豚群，惡劣行徑引起賞鯨業者和遊客不...

拉拔重度自閉兒 暖爸：我心柔軟許多

楊愷華照顧重度自閉症兒子楊名20多年，兒子有交流障礙、重複固著行為，長時間只吃特定品牌食物，搭校車也只肯在固定地點下車，...

員山鄉紅心芭樂上市 果肉深紅最好吃

宜蘭縣員山鄉重要農作物紅心芭樂近日進入產期，縣府與鄉農會大力推廣。農友表示，紅心芭樂的特色就是「吃軟不吃硬」，建議挑選果...

今天父親節這位小朋友幸福 基隆市長林右昌當88幫潔牙

今天父親節，基隆市府教育處攜手海洋大學在海大體育館及濱海運動場，舉辦「爸」氣十足親子活動，八大闖關拿好禮，市長林右昌到場...

基隆救國團暨銘傳終身學習中心搬新家 開幕各課程招生

救國團基隆市團委會去年搬離獅球路原址，搬到新址劉銘傳路，歷經1年多的籌備及各項申請手續，今天終於正式展開全新服務，銘傳終...

熱門新聞

扯！雲林小學整座校門被偷 120公斤鐵門不見了

扯！ 山友開門擅闖 玉山氣象站痛斥「不懂尊重」

8大場所應戴口罩 墾丁大街夜市七成遊客未戴

台南新化市區荒廢老屋爆「巨響」 街坊說話了

防疫升溫8大場所要戴口罩 桂花巷多數遊客沒在怕

近50年沒泡過澡 台中市到宅沐浴服務讓他身心放鬆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。