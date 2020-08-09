花蓮畜牧場管理自治條例草案 暫定11月送議會

花蓮日前「反卜蜂設廠」抗議，縣政府撤照後決定訂定畜牧場管理自治條例，現階段召集產官學彙整意見，並請東華大學召開3場「諮詢座談會」。縣府農業處長吳昆儒表示，預計本月20日整合諮詢意見，訂定草案後將舉辦13鄉鎮市說明會，暫定11月送縣議會審議。

卜蜂集團原預定在花蓮蓋大型養雞場，引發居民反彈抗議，花蓮縣府撤照後，有議員考慮東部3縣中，台東、宜蘭已公告施行「新設置畜牧場管理自治條例」，剩下花蓮還沒有，因此規畫訂定自治條例規範，委請東華大學研議「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」草案，並在壽豐鄉、鳳林鎮及玉里鎮等3處彙整學者、業者意見。

吳昆儒說，縣府將邀請畜產學者協助訂定「建議版」草案，巡迴13鄉鎮市辦理自治條例草案說明會，開放在地小農或關心自治條例民眾提供意見，經彙整後修正，預定11月即提送縣議會審議。

另外，日前光復鄉居民拒絕養牛場進駐，縣府協助申請人廖皎邦，於明天9點在太巴塱祭祀廣場舉辦說明會，由業者向地方居民說明經營計畫及畜牧場防治作為；11日下午3點花蓮縣農產運銷公司則會在鳳林鎮林榮里碧雲寺廣場，召開設置「死廢畜禽生物處理機」地方說明會。

受到反卜蜂效應影響，曾有畜牧業向議會陳情，中小型新設畜牧業都暫停辦理，不但攸關生計，部分青農返鄉也被卡關，縣府表示，正研擬相關解決辦法，讓中小型畜牧業者能合法繼續經營。