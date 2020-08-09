花蓮壽豐興建樹湖社區活動中心 預計年底完工

花蓮壽豐鄉公所2016年起規畫爭取興建樹湖村活動中心，隔年獲花東基金同意補助，總經費1200萬元，面積達492平方公尺。鄉長劉耀宗表示，感謝樹湖村土地公廟與地方仕紳提供土地，盼活動中心提供民眾優質的集會場所，做為集會、聯誼、室內運動及活動場所等多用途空間，預計年底完工。

壽豐鄉公所表示，在工程總經費1200萬元中，花東基金補助有900萬元，內政部補助180萬元，鄉公所自籌120萬元，另花蓮縣政府補助規畫設計費94萬5000元；在歷任鄉長爭取經費、樹湖村長彭榮華大力奔走下，促成樹湖村活動中心興建。

樹湖村活動中心新建建築基地面積為492.68平方公尺，設計建蔽率36.10%，設計總樓地板面積335.98平方公尺，興建為地上二層村民活動中心；一樓為文康中心，二樓則規畫為村里活動中心，工期為150個日曆天，預計於今年12月完工。

劉耀宗指出，樹湖村是一個純樸且富有人情味的地方，相信集會所活動中心的興建能為村民帶來更多的社區活動，不管是藉由農業、社交聯誼或是建立社區關懷據點，都能讓村民凝聚地方共識，認同地方情感，鄉公所也將會與中央地方配合落實服務、照顧長輩，讓樹湖成為幸福社區。

壽豐鄉公所表示，樹湖活動中心提供無障礙、健康的環境，注重通風採光、電梯、無障礙空間等設計，將會持續向縣府與中央爭取經費，未來期待活動中心開設社區照顧關懷據點及老人共餐，活化公共空間。